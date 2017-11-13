تعرف على الشاب العربي الوحيد بين 100 مرشح لاستيطان المريخ

يتدرب الشاب المصري محمد سلّام على دراجته الهوائية في شوارع القاهرة يوميا من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، فهو سيحتاج إلى هذه اللياقة على الأرجح من أجل الحياة بشكل دائم على كوكب المريخ.
ففي عام 2018، ستختار شركة "مارس ون" (المريخ 1)، وهي شركة هولندية لا تهدف إلى الربح، سلّام، على الأرجح، ليصبح من بين 24 شخصا قد يستعمرون الكوكب الأحمر ذات يوم بعد رحلة ذهاب بلا عودة.
طالما حلُم سلاّم، وهو طفل، بأن يصبح رائد فضاء. وبعد أن صادف الموقع الإلكتروني لشركة "مارس ون" في 2013، لم يستغرق الأمر منه أكثر من 30 دقيقة ليقدم طلبه.
بعد اجتيازه الاختبارات البدنية والنفسية، اختير من بين 200 ألف متقدم تم اختيار 100 مرشح فقط من بينهم، 50 رجلا و50 امرأة.
وكون سلاّم المرشح الوحيد من منطقة الشرق الأوسط حاليا يزيد آماله لكنه يقول إنه في ذات الوقت يزيد الضغط عليه ليحقق تقدما من أجل المستوى القادم.
وقال سلاّم "على فكرة، ما كانش عندي ثقة في نفسي خالص في الأول إن أنا أنجح. يعني إن أنا يختاروني، وبعدين اختاروني في ثاني جولة ما بقيتش (لم أكن) عارف هم اختاروني ليه؟. بس خلاص اختاروني. وذاكرت شوية اختاروني بعدها في السبعمئة، واو، بس أنا مش فاهم برضه (أيضا). اختاروني بعد كده في المئة. فكل مرة ثقتي بتزيد في نفسي بس كمان بيبقى عندي ضغط دلوقتي (حاليا) أكثر إنه أنا عايز أنجح مش عشان، خلاص بقه أكلل المجهود ده كله بالتتويج في الآخر، لا ده كمان فيه ناس دلوقتي أصغر مني بتبص لي (تنظر لي) كزعيم أو رمز (بالإنجليزية) فهم عاوزيني أكمل للآخر. فلازم أنا أكمل مش عشاني بس كمان عشان الناس دي يبقى عندها أمل إنه أهه فيه واحد مصري قدر فعلا يعمل كده وعادي، فأنا كمان أقدر أعمل كده. وفي غضون عشر سنوات آمل إنه يبقى عندنا مش بس واحد رائد فضاء، يبقى عندنا مئة، مئة ألف رائد فضاء، لو نقدر يعني". ... المزيد