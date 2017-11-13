تعرف على الشاب العربي الوحيد بين 100 مرشح لاستيطان المريخ

القاهرة (رويترز)

يتدرب الشاب المصري محمد سلّام على دراجته الهوائية في شوارع القاهرة يوميا من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، فهو سيحتاج إلى هذه اللياقة على الأرجح من أجل الحياة بشكل دائم على كوكب المريخ.

ففي عام 2018، ستختار شركة "مارس ون" (المريخ 1)، وهي شركة هولندية لا تهدف إلى الربح، سلّام، على الأرجح، ليصبح من بين 24 شخصا قد يستعمرون الكوكب الأحمر ذات يوم بعد رحلة ذهاب بلا عودة.

طالما حلُم سلاّم، وهو طفل، بأن يصبح رائد فضاء. وبعد أن صادف الموقع الإلكتروني لشركة "مارس ون" في 2013، لم يستغرق الأمر منه أكثر من 30 دقيقة ليقدم طلبه.

بعد اجتيازه الاختبارات البدنية والنفسية، اختير من بين 200 ألف متقدم تم اختيار 100 مرشح فقط من بينهم، 50 رجلا و50 امرأة.

وكون سلاّم المرشح الوحيد من منطقة الشرق الأوسط حاليا يزيد آماله لكنه يقول إنه في ذات الوقت يزيد الضغط عليه ليحقق تقدما من أجل المستوى القادم.