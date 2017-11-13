دبي (الاتحاد)
شعر بعض السكان في دبي بالهزة التي أحدثها الزلزال الذي ضرب الحدود الإيرانية العراقية أمس الأول، والذي تجاوزت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر وتسبب بدمار متوسط ومقتل وجرح العديد من الضحايا لم يتم حصر عددها النهائي حتى الآن، ونظراً لبعد الهزة الرئيسة عن إمارة دبي بمسافة 1378 كم، لم يشعر بالهزة سوى قاطني الأدوار العليا والأبراج المرتفعة، حيث شعر بعض الأفراد باهتزاز خفيف ليس له أي تأثير على الأفراد والمباني.
وأفاد المهندس محمد مشروم مدير إدارة المساحة أن البلدية قد دشنت مؤخراً 4 منظومات ذكية لرصد تأثير الهزات الأرضية على الأبراج ودعمت تلك المنظومات بتطبيق ذكي يرصد مدى تأثر تلك الأبراج بالهزات الأرضية ويدعم خطط الطوارئ والإخلاء بتلك المنشآت ويستفيد من التطبيق قاطنو تلك المنشآت فقط، وقد رصدت المجسات بتلك الأبراج الهزة ولم يكن لقيمة الحركة أي تأثير على المباني، ولم تطلق أية تنبيهات سواء للفحص أو للإخلاء.
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وأوصت الفلاسي بضرورة تنزيل التطبيق وإرسال انطباعات المستخدمين عليه حتى يتم تطويره بما يتوافق مع آراء المستخدمين والاستفادة منه.