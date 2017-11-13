دبي (الاتحاد)

شعر بعض السكان في دبي بالهزة التي أحدثها الزلزال الذي ضرب الحدود الإيرانية العراقية أمس الأول، والذي تجاوزت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر وتسبب بدمار متوسط ومقتل وجرح العديد من الضحايا لم يتم حصر عددها النهائي حتى الآن، ونظراً لبعد الهزة الرئيسة عن إمارة دبي بمسافة 1378 كم، لم يشعر بالهزة سوى قاطني الأدوار العليا والأبراج المرتفعة، حيث شعر بعض الأفراد باهتزاز خفيف ليس له أي تأثير على الأفراد والمباني.

وأفاد المهندس محمد مشروم مدير إدارة المساحة أن البلدية قد دشنت مؤخراً 4 منظومات ذكية لرصد تأثير الهزات الأرضية على الأبراج ودعمت تلك المنظومات بتطبيق ذكي يرصد مدى تأثر تلك الأبراج بالهزات الأرضية ويدعم خطط الطوارئ والإخلاء بتلك المنشآت ويستفيد من التطبيق قاطنو تلك المنشآت فقط، وقد رصدت المجسات بتلك الأبراج الهزة ولم يكن لقيمة الحركة أي تأثير على المباني، ولم تطلق أية تنبيهات سواء للفحص أو للإخلاء.

وأوضحت المهندسة إيمان الفلاسي رئيس قسم المسح الجيوديسي والبحري أن التطبيق الذكي الذي أطلق عليه مباني دبي آمنة من الزلازل (DB-SAFE/&rlm Oasis Plus) يمكن للعامة استخدامه لمعرفة مواقع ومعاملات الهزات الأرضية المحلية والإقليمية والعالمية والمسجلة بشبكة دبي وإرشادات السلامة المتعلقة بالهزات الأرضية، كما يمكن لكل مستخدم إرسال مدى إحساسه بالهزة من عدمه مما سيكون له أثر بالغ في التقييم الدقيق لمدى تأثير الزلازل على المنشآت بإمارة دبي.

وأوصت الفلاسي بضرورة تنزيل التطبيق وإرسال انطباعات المستخدمين عليه حتى يتم تطويره بما يتوافق مع آراء المستخدمين والاستفادة منه.