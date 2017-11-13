«أبل» تعالج توقف شاشة «آيفون إكس» في درجات الحرارة المنخفضة

القاهرة، سان فرانسيسكو (د ب أ)

شكا بعض مستخدمي أحدث منتجات شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «أبل» وهو الهاتف الذكي «آيفون إكس» من عدم استجابة ألوان شاشة الجهاز للأوامر عند استخدامه في درجات حرارة منخفضة.

وذكرت الشركة أنها تعمل حالياً على إصلاح هذا الخلل الموجود في أحد التطبيقات لعلاج المشكلة. وتوصي «أبل» مستخدمي أجهزتها الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «آي.أو.إس» باستخدامها في درجة حرارة تتراوح بين 32 و95 فهرنهايت، ولكن بعض المستخدمين قالوا إن الشاشة توقفت عن الاستجابة للأوامر عند استخدام الجهاز في درجة حرارة ضمن هذا النطاق.

ونقل موقع «سي نت دوت كوم» للتكنولوجيا عن أحد المستخدمين قوله «حرفياً الأمر لم يستغرق أكثر من ثانيتين بعد الخروج من المنزل إلى الهواء الطلق البارد حتى توقفت الشاشة على الاستجابة لأي أوامر»، مضيفاً أن درجة الحرارة في الخارج كانت 50 درجة فهرنهايت، ومع ذلك توقفت الشاشة عن الاستجابة للأوامر.

يذكر أن «أبل» بدأت بيع الهاتف الجديد «آيفون إكس» منذ أسبوع واحد، وشهد إقبالاً غير مسبوق، حيث إنه يتميز عن أحدث هواتف عائلة «آيفون» الأخرى وهي «آيفون8» و«آيفون8 بلس» لأنه يحتوي على خصائص وسمات فريدة، منها خاصية التعرف إلى وجه المستخدم وإمكانيات الكاميرا والشاشات، إلى جانب سعره المرتفع الذي يبدأ من 1000 دولار.

وذكرت «أبل» أن مشكلة عدم استجابة الشاشة في الطقس البارد، ستحل قريباً من خلال تحديث أحد التطبيقات الموجودة على الجهاز. وأضافت الشركة في بيان «علمنا بالظروف التي تتوقف فيها الشاشة مؤقتاً عن الاستجابة للمس، عند الانتقال بسرعة إلى درجة حرارة منخفضة. وبعد ثوان عدة تعود الشاشة للعمل مجدداً بصورة طبيعية.. ستتم معالجة هذه المشكلة من خلال تحديث أحد التطبيقات».