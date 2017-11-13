اتفاقيات بين أميركا وفيتنام بـ 12 مليار دولار

هانوي (د ب أ)
وقعت مؤسسات تجارية فيتنامية وأميركية اتفاقيات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار أمس، في هانوي، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفيتنام قبل أن يتوجه أمس أيضاً إلى الفلبين في ختام جولته الآسيوية الأولى.
وشملت الاتفاقيات عقدين في قطاع الطيران وقعتهما أكبر شركتين للخطوط الجوية في فيتنام: «فيتنام آيرلاينز» و«فيت جيت آير»، بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار. وشكا ترامب لرئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، من خلل التوازن التجاري بين البلدين، والذي بلغ 28.6 مليار دولار حتى سبتمبر هذا العام، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي.
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