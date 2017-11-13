اتفاقيات بين أميركا وفيتنام بـ 12 مليار دولار

هانوي (د ب أ)

وقعت مؤسسات تجارية فيتنامية وأميركية اتفاقيات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار أمس، في هانوي، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفيتنام قبل أن يتوجه أمس أيضاً إلى الفلبين في ختام جولته الآسيوية الأولى.

وشملت الاتفاقيات عقدين في قطاع الطيران وقعتهما أكبر شركتين للخطوط الجوية في فيتنام: «فيتنام آيرلاينز» و«فيت جيت آير»، بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار. وشكا ترامب لرئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، من خلل التوازن التجاري بين البلدين، والذي بلغ 28.6 مليار دولار حتى سبتمبر هذا العام، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي.

وقال ترامب «نحتاج للعناية بشركاتنا الأميركية ورعاية عمالنا الأميركيين، وربما لم تكن الإدارات السابقة لي تفضل هذا الأمر أو تفهم الأمر، كان هناك خطأ، لأن هناك الكثير من المشكلات تتعلق بخلل التوازن التجاري». كما عرض ترامب على فيتنام فرصة شراء صواريخ أميركية وغيرها من المعدات العسكرية، في محاولة لتقليل هذا الخلل في التوازن التجاري.