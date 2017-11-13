تعافي مبيعات «هيونداي» في الصين

سيؤول (د ب أ)

قالت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لتصنيع السيارات أمس، إن مبيعاتها في الصين مستمرة في التعافي، وذلك بعد التوترات السياسية بين البلدين بسبب نشر نظام صاروخي أميركي في كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن مبيعات شركة هيونداي للصين بلغت 122 ألفاً و521 وحدة الشهر الماضي، بانخفاض بنسبة 23% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت الوكالة إن المبيعات ما زالت ضعيفة، ولكن وتيرة التراجع تباطأت، بعدما انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 52% لتسجل 430 ألفاً و947 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 808 آلاف و359 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع تحسن المبيعات بصورة كبيرة إلى خط التجميع الجديد الذي دشنته هيونداي في الصين وتبني خطة تسويقية مكثفة، وتخفيف حدة التوتر الدبلوماسي بين الدولتين.