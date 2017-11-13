«يوم العزاب» يضيف 25 مليار دولار لخزينة «علي بابا» في 24 ساعة

بكين (أ ف ب)
حطم موقع «علي بابا» الصيني العملاق هذا العام رقمه القياسي للمبيعات على الإنترنت بعد أن حصد أكثر من 25.3 مليار دولار يوم السبت بمناسبة «يوم العزاب».
وأعلنت المجموعة على موقعها الإلكتروني أمس، إنها حققت مبيعات بقيمة 168.3 مليار يوان (25.3 مليار دولار) قبل يوم من المناسبة.
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وفي غضون 24 ساعة، باع «علي بابا» ما يوازي إجمالي الناتج الداخلي في أفغانستان أو هندوراس.
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وكان «علي بابا» أطلق تسمية «يوم العزاب» على اليوم المعروف بـ «بلاك فرايداي» في الولايات المتحدة، بسبب تتالي الرقم 1 في التاريخ (11/11). كما استفاد منافسو «علي بابا» أيضاً من المناسبة لتحقيق مبيعات عالية. ويقدر الخبراء أن عمالقة التجارة الإلكترونية في الصين سيحاولون نشر هذه المناسبة في الخارج.