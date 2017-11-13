52 مليون درهم صافي ربح «أبوظبي للتكافل»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل صافي ربح كلي بلغ 52 مليون درهم وأرباح اكتتاب بلغت 41.4 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري. كما بلغ صافي ربح المساهمين 47.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 45 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 5%. وسجل صافي الربح الكلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، زيادة قدرها 16% بالمقارنة مع 45 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الفائت، فيما شهدت أرباح الاكتتاب، البالغة 41.4 مليون درهم، ارتفاعاً بنسبة 19% بالمقارنة مع 34.9 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال خميس بوهارون الشامسي، رئيس مجلس الإدارة «يسعدنا أن نحقق مجدداً نتائج فصلية ممتازة، حيث تتماشى ربحية السهم الواحد البالغة 0.47 درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مع تطلعاتنا للنمو».