284 مليون درهم خسائر «دي إكس بي» الربعية

دبي (الاتحاد)

ارتفعت خسائر شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 144.03%، مقارنة بخسائر الفترة نفسها من عام 2016، بحسب البيانات المالية المنشورة على موقع سوق دبي المالي.

وبلغت خسائر الشركة نحو 284.05 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بقيمة 116.27 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي.

ووفق بيان الشركة، فقد ارتفعت المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية خلال الفترة 225.3%، لتصل إلى 310.12 مليون درهم، مقابل 95.31 مليون درهم بالربع الثالث من العام السابق.

وأشارت البيانات إلى تراجع المصاريف البيعية والتسويقية في الربع الثالث من 2017 بنسبة 60.25%، لتصل إلى 15.21 مليون درهم، مقابل 38.27 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2016.

وعلى مستوى نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقد تفاقمت الخسائر في تلك الفترة من العام الجاري بنسبة 266% إلى 871.79 مليون درهم مقابل 238.19 مليون درهم خسارة الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت خسائر الشركة شهدت ارتفاعاً بنسبة 593.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالغاً 286.15 مليون درهم، مقارنة بـ 41.25 مليون درهم خسائر الفترة نفسها من عام 2016.

وكانت خسائر الشركة شهدت ارتفاعاً بنسبة 661% خلال الربع الأول من العام الجاري، بالغاً 291.8 مليون درهم، مقارنة بـ 38.35 مليون درهم خسائر الفترة نفسها من عام 2016.