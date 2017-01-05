9,4% نمو المسافرين عبر مطار دبي الدولي في نوفمبر

دبي (الاتحاد)

سجَّل مطار دبي الدولي نمواً نسبته 9.4% بحركة المسافرين خلال نوفمبر الماضي، حسب تقرير صادر عن مطارات دبي، وارتفع إجمالي عدد المسافرين في نوفمبر 2016 إلى 6.58 مليون مسافر، مقارنةً مع 6.13 مليون مسافر للفترة نفسها من العام 2015.

وأظهر تقرير مطارات دبي أن ارتفاع إجمالي أعداد مستخدمي مطار دبي الدولي خلال الأحد عشر شهراً الماضية من العام 2016 إلى 75.94 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 7%، مقارنةً مع 70.96 مليون مسافر في الفترة ذاتها من العام 2015.

وحسب التقرير سجلت الهند أكبر زيادة في إجمالي عدد المسافرين في نوفمبر 2016 بنحو 958,7 ألف مسافر مدعومةً بنمو الطلب على السفر هناك وإطلاق خطوط جديدة من بينها رحلات شركة «سبايس جت» و«جت إيرويز» والخطوط الهندية بالإضافة إلى شركات طيران أخرى، تليها المملكة العربية السعودية بـ469,48 ألف مسافر، والمملكة المتحدة بـ465,38 ألف مسافر، وباكستان بـ308,07 ألف مسافر.

وكانت منطقة أوروبا الشرقية أقوى الأسواق من حيث نسبة النمو (26.5%) وآسيا (17.3%)، تليها دول مجلس التعاون الخليجي بـ17%، حيث تصدرت لندن بـ286,98 ألف مسافر، والدوحة بـ235,91 ألف مسافر، ومومباي بـ202,04 ألف مسافر، والرياض بـ151,79 ألف مسافر.

وفي ما يتعلق بحركة الطائرات خلال نوفمبر 2016، أظهر تقرير مطارات دبي ارتفاع حركة الطائرات في الشهر المذكور بنسبة 2.7 % إلى 34,692 حركة مقارنةً مع 33,787 حركة سجلت خلال الشهر نفسه من عام 2015.

وأسهم هذا الارتفاع المستمر في حركة الطائرات عبر مطار دبي الدولي، في زيادة إجمالي الحركة إلى 382 ألفا و155 حركة ما بين يناير ونوفمبر 2016 بزيادة نسبتها 2.9% مقارنةً مع 371 ألفاً و103 حركات في الفترة نفسها من العام 2015.

وعلى صعيد الشحن الجوي سجل مطار دبي الدولي نمواً ملحوظاً في نوفمبر 2016 مع ارتفاع حجم الشحن إلى 234 ألف طن بنمو نسبته 7.5% مقارنةً مع 218 ألف طن في نوفمبر 2015. أما على صعيد إجمالي حجم الشحن فقد ارتفع إلى 2.36 مليون طن ما بين يناير ونوفمبر 2016 مقارنةً مع 2.28 مليون طن بزيادة نسبتها 3.3% مقارنةً مع الفترة المناظرة من العام 2015.

وقال جمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي: «نحن سعداء للغاية لهذا النمو بحركة الركاب عبر مطار دبي الدولي خلال العام 2016 حيث ارتفع متوسط الحركة خلاله إلى ما يقرب من 7 ملايين مسافر شهرياً. وكلنا ثقة بأن شهر ديسمبر سيُظهر مستويات عالية جداً من النمو نظراً إلى العدد الكبير الذي شهدناه من المسافرين في فترة الأعياد».