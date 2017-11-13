‬4.347 ‬مليار ‬درهم صافي أرباح «إعمار العقارية» خلال 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

حققت «‬إعمار ‬العقارية» ‬أرباحاً ‬صافية ‬بقيمة ‬4.347 ‬مليار ‬درهم (‬1.184 ‬مليار ‬دولار) ‬خلال ‬الأشهر ‬التسعة ‬الأولى من عام ‬2017، ‬بنمو ‬نسبته ‬20% ‬مقارنة ‬بالفترة ‬ذاتها ‬العام ‬الماضي التي ‬سجلت ‬صافي ‬أرباح ‬بقيمة ‬3.620 ‬مليار ‬درهم (‬986 ‬مليون ‬دولار)‬. ‬وخلال ‬الأشهر ‬التسعة ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017، ‬بلغت ‬إيرادات «‬إعمار» ‬13.452 ‬مليار ‬درهم (‬4.182 ‬مليار ‬دولار)‬، ‬بنمو ‬نسبته ‬21% ‬مقارنة ‬بإيرادات ‬الفترة ‬ذاتها ‬من ‬عام ‬2016 ‬والتي ‬بلغت ‬11.103 ‬مليار ‬درهم (‬3.023 ‬مليار ‬دولار)‬. وحققت «إعمار للتطوير»، المسؤولة عن أنشطة «إعمار» في قطاع التطوير العقاري في الإمارات، إيرادات بقيمة 6.508 مليار درهم (1.772 مليار دولار)، أي ما يعادل 48% من إجمالي الإيرادات، وبنمو نسبته 27% مقارنة بإيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. ووصل صافي أرباح «إعمار للتطوير ذ.م.م» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 إلى 2.106 مليار درهم (573 مليون دولار) بنمو نسبته 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات من عمليات «إعمار» في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه 4.444 مليار درهم (1.210 مليار دولار) وهي مماثلة لإيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. وساهمت أنشطة التطوير العقاري «لإعمار» في الأسواق العالمية بإيرادات بقيمة 2.559 مليار درهم (697 مليون دولار) من إجمالي الإيرادات، أي بنمو نسبته 51% مقارنة بإيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 والتي بلغت 1.696 مليار درهم (462 مليون دولار). وتشكل إيرادات «إعمار» من أنشطة التطوير العقاري في الأسواق العالمية ما يعادل 19% من إجمالي إيرادات «إعمار».

وخلال الربع الثالث، حققت «إعمار» صافي أرباح بقيمة 1.510 مليار درهم (411 مليون دولار) بنمو نسبته 32% مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث من عام 2016 والبالغ 1.145 مليار درهم (312 مليون دولار). أما إيرادات الربع الثالث من عام 2017 فبلغت 5.586 مليار درهم (1.521 مليار دولار)، بنمو نسبته 45% مقارنة بإيرادات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت 3.846 مليار درهم (1.047 مليار دولار). وأعلنت «إعمار» نيتها بيع نسبة 20% من أسهم شركة «إعمار للتطوير»، عبر طرح عام أولي في سوق دبي المالي. وأكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، أن استراتيجية الشركة تركز على تحقيق قيمة طويلة المدى لجميع المساهمين. وقال: «إن الإدراج الجزئي لأسهم ’إعمار للتطوير‘ واقتراح توزيع عائدات الطرح كأرباح نقدية خاصة هو تأكيد للقيمة المستمرة التي نحقّقها لمساهمينا. ولا شك بأن ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح بقدراتنا تمثّل مصدر إلهام ودافعاً قوياً لنا، بالتزامن مع استمرارنا في التركيز على تطوير أصول عقارية مميّزة وتعزيز أنشطتنا في قطاعي مراكز التسوق والضيافة».

وأضاف العبار «إنّ النمو المذهل الذي حقّقته مبيعاتنا العقارية السكنية في دبي هذا العام سيساهم بشكل كبير في توليد تدفقات نقدية قوية خلال السنوات المقبلة. ويمثّل استمرار الطلب على المشاريع في دبي مؤشراً قوياً لثقة المستثمرين بالمدينة التي تعتبر اليوم أحد أسرع مراكز الأعمال والترفيه نمواً في العالم».