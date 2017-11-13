‬4.347 ‬مليار ‬درهم صافي أرباح «إعمار العقارية» خلال 9 أشهر

دبي (الاتحاد)
حققت «إعمار العقارية» أرباحاً صافية بقيمة 4.347 مليار درهم (1.184 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بنمو نسبته 20% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي التي سجلت صافي أرباح بقيمة 3.620 مليار درهم (986 مليون دولار). وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بلغت إيرادات «إعمار» 13.452 مليار درهم (4.182 مليار دولار)، بنمو نسبته 21% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من عام 2016 والتي بلغت 11.103 مليار درهم (3.023 مليار دولار). وحققت «إعمار للتطوير»، المسؤولة عن أنشطة «إعمار» في قطاع التطوير العقاري في الإمارات، إيرادات بقيمة 6.508 مليار درهم (1.772 مليار دولار)، أي ما يعادل 48% من إجمالي الإيرادات، وبنمو نسبته 27% مقارنة بإيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. ووصل صافي أرباح «إعمار للتطوير ذ.م.م» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 إلى 2.106 مليار درهم (573 مليون دولار) بنمو نسبته 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات من عمليات «إعمار» في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه 4.444 مليار درهم (1.210 مليار دولار) وهي مماثلة لإيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. وساهمت أنشطة التطوير العقاري «لإعمار» في الأسواق العالمية بإيرادات بقيمة 2.559 مليار درهم (697 مليون دولار) من إجمالي الإيرادات، أي بنمو نسبته 51% مقارنة بإيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 والتي بلغت 1.696 مليار درهم (462 مليون دولار). وتشكل إيرادات «إعمار» من أنشطة التطوير العقاري في الأسواق العالمية ما يعادل 19% من إجمالي إيرادات «إعمار».
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وأضاف العبار «إنّ النمو المذهل الذي حقّقته مبيعاتنا العقارية السكنية في دبي هذا العام سيساهم بشكل كبير في توليد تدفقات نقدية قوية خلال السنوات المقبلة. ويمثّل استمرار الطلب على المشاريع في دبي مؤشراً قوياً لثقة المستثمرين بالمدينة التي تعتبر اليوم أحد أسرع مراكز الأعمال والترفيه نمواً في العالم».