بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين أبوظبي وإيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، لقاء مع ممثلي الوفد التجاري الإيطالي الذي زار الغرفة، وضم مجموعة كبيرة من ممثلي الشركات الإيطالية التي حرصت على المشاركة لاستكشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات الإماراتية في أبوظبي.
وحضر اللقاء كل من أحمد آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وسند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعبدالله غرير القبيسي نائب المدير العام، وترأس الوفد الإيطالي البروفسور د. جيوفاني بوزيتتي.
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وذكرت الغرفة أن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورات إيجابية هامة، حيث أصبحت إيطاليا وجهة مميزة للاستثمارات الإماراتية في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية والتي من أهمها قطاع التصنيع وصناعة الطائرات وصناعة المجوهرات وقطاع النفط والغاز وصناعة الألمنيوم، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا بصورة ملحوظة خلال الأعوام الخمسة الماضية.
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من جهته، قال البروفسور د. جيوفاني بوزيتتي رئيس الوفد التجاري الإيطالي:«إننا سعداء لعقد هذا اللقاء الهام بين ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين لبحث فرص التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري، حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها في كلا البلدين والتعاون للاستفادة منها واستغلالها بالشكل الأمثل».