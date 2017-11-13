رئيس كولومبيا يدعو الشركات الإماراتية للاستثمار في السياحة والغذاء والطاقة

دبي (الاتحاد)

دعا الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس مجتمع الأعمال في دولة الإمارات إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق بلاده، معتبراً أن بعد المسافات ليس عائقاً على الإطلاق أمام تطور ونمو الشراكات الاقتصادية المشتركة.

وأضاف أن ‬بلاده ‬تتطلع ‬إلى ‬الاستثمارات ‬الإماراتية ‬في ‬مجالات ‬السياحة ‬والصناعات ‬الغذائية ‬والطاقة ‬البديلة، ‬معتبراً ‬أن ‬بلاده ‬تتميز ‬ببيئة ‬استثمارية ‬مستقرة ‬وموقع ‬استراتيجي ‬وحجم ‬استثمارات ‬خارجية ‬مباشرة ‬هو ‬من ‬الأعلى ‬في ‬أمريكا ‬اللاتينية، ‬في ‬حين ‬تبرز ‬كولومبيا ‬كمركز ‬لوجستي ‬في ‬المنطقة. ولفت إلى أن بلاده تتيح الوصول إلى نحو 1.5 مليار مستهلك وبالتالي فإن شبكتها اللوجستية ممتدة إلى عدد من الأسواق العالمية مما يتيح لدبي وشركاتها مرونة أكبر في تجارتها مع الأسواق اللاتينية، مؤكداً التزام حكومته بالاستثمار في البنية التحتية والتركيز على التعليم.

وجاء كلام الرئيس الكولومبي خلال استقبال غرفة تجارة وصناعة دبي لفخامته والوفد المرافق في مقر الغرفة، حيث جرى البحث في تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في كل من دبي وكولومبيا، وسبل الارتقاء بها بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.

وخلال كلمته الترحيبية بالوفد الزائر، أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين، معتبراً أن الزيارة الأخيرة لبعثة غرفة دبي التجارية إلى كولومبيا، والزيارة الحالية لرئيس كولومبيا إلى الإمارات تعكس التزام الجانبين الواضح بتطوير العلاقات إلى مستويات رفيعة.

ولفت إلى التزام الغرفة الدائم باستكشاف الأسواق الواعدة، معتبراً كولومبيا من الأسواق التي تستهدفها الغرفة وتهتم بها، وتتطلع إلى تعريف القطاع الخاص بفرصها وآفاق نموها، مؤكداً أن بيئة الأعمال المشجعة وقوة اقتصادها وشهيتها لاستقطاب المستثمرين تمثل عوامل هامة في تحفيز القطاع الخاص في دبي على دخول السوق الكولومبية.

وأشار الغرير إلى وجود «فرص كثيرة للتعاون المشترك وخصوصاً في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية، في حين توفر دبي مركزاً لوجستياً استراتيجياً للشحن الجوي من كولومبيا إلى أفريقيا ودول الخليج العربي وجنوب شرق آسيا». وبدوره استعرض حمد بوعميم آفاق العلاقات الاقتصادية بين كولومبيا ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن تجارة الإمارات غير النفطية مع كولومبيا بلغت 149 مليون دولار أميركي في العام 2016، شكلت منها الصادرات الكولومبية إلى دبي النسبة الأكبر من حجم التبادل التجاري.