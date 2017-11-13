«اقتصادية أبوظبي» تنفذ 45 ألف زيارة تفتيش

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري 44 ألفا و938 زيارة تفتيش في الإمارة تتعلق بمحاربة الغش التجاري والظواهر السلبية لممارسات النشاط التجاري على مستوى المناطق الثلاث في كل من أبوظبي والعين والظفرة، بحسب بيان أمس. وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، حرص الدائرة على متابعة كافة الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في الإمارة والقضاء عليها. وأشاد في هذا السياق بدور شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق الدائرة أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق بيئة أعمال تنافسية في أبوظبي. وقال المنصوري، إن الدائرة تعكف حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية في مجال الحماية التجارية بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة على مستوى الإمارة تهدف إلى تعزيز دور مراقبة الأسواق وتنظيم قطاع البيع بالتجزئة «البقالات» ومحاربة الرخص التجارية الوهمية والصورية وتوفير خدمات إدارة الحماية التجارية عبر تطبيقات الهواتف الذكية. وأفاد تقرير الربع الثالث لنشاط الحماية التجارية بإمارة أبوظبي الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال بأن عدد المصادرات التي تمت على مستوى مناطق أبوظبي والعين والظفرة خلال حملات التفتيش والرقابة بلغ 12 ألفا و56 قطعة مقلدة ومغشوشة من إكسسوارات وقطع غيار السيارات ومواد غذائية. وقامت إدارة الحماية التجارية خلال الربع الثالث من العام الجاري بتنفيذ 44 ألفا و938 زيارة ميدانية للتفتيش والرقابة موزعة على 23 ألفا و720 زيارة في مدينة أبوظبي، و17 ألفا و533 زيارة في العين، و3 آلاف و658 زيارة في منطقة الظفرة.

وتلقت الدائرة خلال نفس الفترة 731 شكوى من المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية موزعة على 500 شكوى في أبوظبي و223 في العين و8 شكاوى في منطقة الظفرة تتعلق جميعها بعدد من الممارسات الخاطئة المخالفة للوائح واشتراطات مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي من قبل أصحاب الأنشطة التجارية.وحسب تقرير إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال للربع الثالث من العام الجاري تم تحرير 2258 مخالفة منها 1197 مخالفة في أبوظبي 942 مخالفة في العين 119 مخالفة في الظفرة. ودعا محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة أفراد مجتمع إمارة أبوظبي إلى التصدي للظواهر السلبية لممارسات النشاط التجاري بالإمارة من خلال الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات للجهات المعنية والتي تعد الدائرة من أهمها باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط التجاري في إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وقامت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري بإغلاق 34 منشأة تجارية في منها 33 منشأة في أبوظبي ومنشأة واحدة في العين وذلك بسبب مخالفتها ممارسة الأنشطة التجارية حسب قانون إنشاء الدائرة رقم 2 للعام 2009 والقرار رقم 25 بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار التراخيص التجارية.

وشملت قرارات الإغلاق منشآت تجارية تمارس أنشطة الطب البيطري والتدليك والمساج ومحلات إطارات السيارات والمرطبات وبيع المواد الغذائية وقطع غيار السيارات والبقالات والمقاهي ومراكز التدليك والمساج وغيره. وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز بوظبي للأعمال بالإنابة إن القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة قد منح الدائرة العديد من الصلاحيات والمهام الخاصة بالحماية التجارية والتي أسهمت في تفعيل دورها الميداني عبر تنفيذ اللوائح والنظم والممكنات التي من شأنها أن تحد من ظاهرة الممارسات غير المشروعة للأنشطة التجارية في الإمارة. من جانبه، أفاد أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة، إن دائرة التنمية الاقتصادية وفي إطار سعيها وحرصها على تعزيز دورها في مجال الحماية التجارية في إمارة أبوظبي، شرعت في تطوير واستحداث برامج إلكترونية لاستقبال ومتابعة شكاوى المستهلكين وتنفيذ حملات توعية لضمان حماية المستهلك إلى جانب تفعيل آليات الحوكمة مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال حماية المستهلك.