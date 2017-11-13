«كاديلاك» تعرض «Escala» النموذجية في المنطقة

دبي (الاتحاد)

تعتزم كاديلاك عرض سياراتها النموذجية «Escala» للمرّة الأولى في الشرق الأوسط خلال «معرض دبي الدولي للسيارات»الذي ينطلق غدا، وسيكون لدى زوّار المعرض فرصة الاستمتاع بالابتكارات التصميمية البارزة التي ترسم معالم المرحلة التالية من عملية التوسّع المستمرّة للعلامة العريقة. وتسلّط Escala الضوء على خصائص التصميم الجديدة لعلامة كاديلاك الفاخرة التي كان قد ظهرت معالمها لأوّل مرّة عبر طرازي CT6 وXT5 الجديدين اللذين سيوجدان على منصّة الشركة في ’معرض دبي الدولي للسيارات 2017». كما تشهد منصة كاديلاك خلال معرض السيارات الأضخم في المنطقة الظهور الإقليمي الأول لسيارة XTS Platinum الجديدة طراز 2018.

وتستعرض سيارة كاديلاك Escala النموذجية التصميم المستقبلي والأنظمة التقنية التي يجري تطويرها لدى الشركة. وتشكّل Escala نموذجاً لطراز أكثر تعبيراً وفخامة من طراز CT6 التي تم إطلاقه مؤخراً.

وقال كريستيان سومر، المدير الإداري في «كاديلاك الشرق الأوسط»: «تُعدّ Escala مهمّة جداً بالنسبة إلى كاديلاك إذ إنها تستعرض التوجّه التصميمي المستقبلي للعلامة وكذلك تساعد في بناء الشخصية التي نطمح إليها. والتزاماً منّا بأن نكون في قمّة قطاع السيارات الراقية».

كما تستفيد كل من CT6 وXT5 من التوجّه التصميمي الجديد لدى كاديلاك، وستكون الطرازات الجديدة من هاتين السيارتين للعام 2018 موجودة خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2017.

من جهتها، سوف تستمتع سيارة XTS Sedan طراز 2018 التي أعيد تصميمها حديثاً بالظهور الإقليمي الأول وهي تنضمّ إلى الجيل الجديد من تصاميم وتقنيات كاديلاك، ويتواجد على منصّة كاديلاك طراز XTS Platinum الذي يتمتّع بخصائص حصرية وأكثر روعة تعزّز هذه السيارة السيدان الأنيقة.