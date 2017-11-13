دبي (الاتحاد)

أعلن «إكسبو 2020 دبي» أمس انضمام نيسان، شركة صناعة السيارات اليابانية الرائدة عالمياً، إلى برنامج شراكة إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك السيارات من فئة شريك رسمي أول، وبموجب هذه الشراكة الرسمية، سيتعاون الطرفان معاً لتسليط الضوء على مستقبل التنقل الذكي خلال الوجهة العالمية المرتقبة، ويشمل ذلك أسطول المركبات الذي تقدمه الشركة لإكسبو بما في ذلك السيارات الكهربائية.

وجاء الإعلان عن الشراكة خلال فعالية خاصة في موقع إكسبو 2020 دبي، حيث كشفت نيسان عن الجيل الثاني من سيارة «ليف» (LEAF) الكهربائية للمرة الأول في الشرق الأوسط. ووقع اتفاقية الشراكة معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وكاليانا سيفانانام، رئيس شركة نيسان في منطقة الشرق الأوسط ونائب الرئيس الإقليمي للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط والهند.

وانطلاقاً من هذه الشراكة، ستوفر نيسان أسطولاً من 1000 مركبة، من بينها مركبات كهربائية والمركبات المدعومة بحلول تكنولوجية متطوّرة، بهدف دعم أعمال الاستعداد والتحضير لاستضافة «إكسبو 2020 دبي» وخلال فترة انعقاده، ويتضمن الأسطول السيارات والمركبات باختلاف أنواعها، حيث سيتم استخدامها لجملة من الأغراض تشمل أعمال الإنشاء وزيارات كبار الشخصيات ونقل المشاركين والمنظمين، كما ستوفر نيسان في إطار الاتفاقية، خدمات دعم الأسطول كالصيانة والمساعدة على الطرقات والتأمين إلى جانب الترويج لإكسبو 2020 دبي.

وسيكون «إكسبو 2020 دبي» أول مؤسسة كبرى تستخدم سيارة نيسان ليف الكهربائية التي باتت أكثر سيارة كهربائية مبيعاً في العالم، وتسهم الشراكة في دفع التحول نحو التنقل المعتمد على الطاقة الكهربائية في المنطقة، كما تعرض نيسان خلال انعقاد إكسبو 2020 دبي تقنياتها للتنقل الذكي على نطاق واسع.

وقالت معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي «يحتفي إكسبو العالمي بالابتكار والإبداع البشري، ونرى الابتكار والإبداع يتجسدان في الجهود الحثيثة التي تسعى إلى جعل التنقل أكثر ذكاءً واستدامة من خلال تقنيات السيارات الكهربائية وذاتية القيادة».

وأضافت «نيسان من الشركات السبّاقة إلى هذه التغيرات الثورية في قطاع صناعة السيارات، ونحن سعداء بالعمل معها كشريك رسمي أول لنا في هذا المجال، مما يتيح لنا التعاون معاً وتسخير إكسبو 2020 دبي كمنصة لاستعراض أحدث تقنيات وحلول التنقل الجديدة لملايين الناس من مختلف أنحاء العالم».

من جانبه، قال كاليانا سيفانانام، رئيس شركة نيسان في منطقة الشرق الأوسط ونائب الرئيس الإقليمي للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط والهند: «تؤكد هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة التي تهدف إلى رسم ملامح مستقبل التنقل وتعزيز جودة حياة الناس في جميع أنحاء العالم من خلال الابتكار، كما تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم طموحات الإمارات لتكون نموذجاً عالمياً في حلول التنقل المبتكر، ويسرّنا التعاون مع هذا الحدث العالمي الضخم، لاسيّما في الوقت الذي نقوم فيه بإدخال مفاهيم ثورية إلى قطاع التنقل من خلال إنتاج مركبات تجمع بين الاستدامة والابتكار».

وأضاف كاليانا «يأتي التنقل المستدام في صميم أهداف رؤية الإمارات 2021، وتلعب شركة نيسان دوراً بارزاً في تحفيز الابتكار والتطوير ضمن هذا القطاع، وتجسّد سيارة «ليف» المبتكرة مفهوم التنقل الذكي لدى الشركة القائم على تغيير الكيفية التي نستخدم بها السيارات والطاقة التي نزودها بها وربطها مع محيطها بالمجتمع، وتتماشى رؤية نيسان في مجال التنقل الذكي مع طموحات دولة الإمارات في خفض الانبعاثات الكربونية وترويج استخدام السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد».وقد عرضت نيسان خلال الحدث فيديو يُعرض لأول مرة عن سيارتها الكهربائية التجريبية BladeGlider التي سيتم عرضها في جناح الشركة في معرض دبي الدولي للسيارات، المقام من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري في مركز التجارة العالمي دبي، ومن المقرر طرح هذا الفيديو في اليوم.