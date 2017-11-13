عمر العلماء: بروتوكول حول الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

قال معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي: إن الذكاء الاصطناعي أحد أفضل علوم المستقبل لما له من تأثير إيجابي كبير، وسوف يخلق فرصة جديدة، تساعد في حماية كوكب الأرض وخلق اقتصادات جديدة وتحقيق الكفاءة، مبيناً أنه خلال السنوات المقبلة سيكون هناك مؤسسة لحوكمة الذكاء الاصطناعي في العالم، وأن الذكاء الاصطناعي سوف يكون منصة المستقبل، ولابد من استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة، تعجل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل.

وقال معاليه لـ«الاتحاد»: إن للنساء دورا كبيرا في إنجاح أهداف الثورة الاصطناعية، مبينا أن المرأة في دولة الإمارات أثبتت جدارتها وطريقها بجهودها في عملية التنمية والتقدم بدعم غير محدود من قبل القيادة الرشيدة.

وأَضاف أن مجالس المستقبل التي أقيمت في إمارة دبي خلال اليومين لها تأثير إيجابي كبير على الدولة والدول الأخرى، مبينا أن الاجتماع يثري الحوار، ويضع خارطة طريق للجهات المعنية والخبراء للتركيز على المبادرات المعنية بالذكاء الاصطناعي.

وأكد أن وجوده في مجالس المستقبل العالمية كان له دور كبير في توضيح مدى أهمية الذكاء الاصطناعي في الحكومات، موضحا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم وضع بروتوكول للحكومات حول الذكاء الاصطناعي.