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لتعزيز قدرات الحكومات العربية والعالمية وتمكين الإنسان

الإمارات تطلق «الجاهزية للمستقبل» و«بروتوكول الثـورة الصناعية الرابعة»
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تاريخ النشر: الإثنين 13 نوفمبر 2017

دبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الرئيس المشارك لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، أن دولة الإمارات تقوم بدور ريادي لتعزيز جهود عولمة المعرفة وبناء قدرات الحكومات والمنظمات والمؤسسات في المجالات المستقبلية الحيوية.

وأعلن معاليه في كلمة ألقاها أمس، في ختام أعمال الدورة الثانية لمجالس المستقبل العالمية، إطلاق عدد من المبادرات وأطر العمل المستقبلية الهادفة إلى تعزيز جهود عولمة المعرفة، وبناء قدرات الحكومات والمؤسسات الأخرى في المجالات المستقبلية الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.

وكشف محمد القرقاوي، عن إطلاق الشبكة العربية للثورة الصناعية الرابعة، وهي منصة ذكية متخصصة هادفة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، لتشكل مركزاً للتعاون بين الحكومات العربية والمؤسسات ورواد الأعمال والخبراء، ما يساعدها في تطوير أطر العمل والسياسات والبرامج التي تعزز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأعلن معاليه إطلاق بروتوكول عالمي للذكاء الاصطناعي، وبروتوكول عالمي للثورة الصناعية الرابعة بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار المبادرات الهادفة لتمكين الحكومات والمجتمعات في مجالات التوجهات المستقبلية العالمية.

وأشار إلى أن الخطة التنفيذية ذات المحاور الستة التي تم إطلاقها العام الماضي من منصة مجالس المستقبل العالمي، شهدت تحقيق إنجازات مهمة على أكثر من صعيد، وأصبحت تشكل استراتيجية ترتكز على تمكين الإنسان، ولدينا حالياً مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تشكل إطار عمل حكومي يدعم تبني تقنيات وأدوات هذه الثورة في تطوير عملنا في حكومة دولة الإمارات. ... المزيد
     
 

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