حوار: حاتم فاروق

يساهم قطاع البترول والبتروكيماويات بشركة «مبادلة للاستثمار» في 12 شركة عالمية تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز، فيما تنتشر تلك الاستثمارات في 30 دولة حول العالم من خلال محفظة تقدر قيمتها بنحو 41 مليار دولار (152 مليار درهم)، بحسب مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات التابع لشركة «مبادلة للاستثمار».

وقال الكعبي في حواره مع «الاتحاد»، إن استثمارات «مبادلة للاستثمار» في قطاع البترول والبتروكيماويات تلعب حالياً دوراً محفزاً لتطوير وتنمية منظومة العمل في قطاع النفط والغاز داخل الدولة، من خلال إعداد وتطوير الكوادر الوطنية والمساهمة في تعزيز الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد بدولة الإمارات، منوهاً بأن قطاع البترول والبتروكيماويات يعتبر أحد قطاعات الأعمال الأربعة الرئيسية في شركة «مبادلة»، وبما يمثل أكثر من 32% من إجمالي أصول الشركة.

وتتوزع استثمارات وأعمال شركة «مبادلة للاستثمار» ضمن أربعة قطاعات أعمال عالمية رئيسية، هي البترول والبتروكيماويات، والاستثمارات البديلة والبنية التحتية، وصناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا والصناعة والتعدين، فيما تنشط شركة «مبادلة للاستثمار» في 13 قطاع أعمال حول العالم، وتنتشر أعمالها في أكثر من 30 دولة، بهدف تحقيق القيمة إلى جانب العوائد المستدامة للجهة المساهمة وهي حكومة أبوظبي.

وتوقع الكعبي، رؤية المزيد من الفرص المهمة التي تتيح لـ«مبادلة للاستثمار» المساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 من خلال محفظة استثمارات عالمية تتضمن مزيجاً متكاملاً من شركات عريقة تعمل في مجال النفط والغاز ضمن قطاعات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات، مؤكداً أن قطاع البتروكيماويات يكتسب أهمية متزايدة ضمن محفظة الشركة الأم ويشهد نمواً متواصلاً يؤهله لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق العالمية متسارعة النمو.