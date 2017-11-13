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مصبح الكعبي رئيس قطاع البترول والبتروكيماويات لـ «الاتحاد»:

«مبادلة للاستثمار» تسهم في 12 شركة عالمية تغطي سلاسل القيمة بـ«النفط والغاز»
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تاريخ النشر: الإثنين 13 نوفمبر 2017

حوار: حاتم فاروق

يساهم قطاع البترول والبتروكيماويات بشركة «مبادلة للاستثمار» في 12 شركة عالمية تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز، فيما تنتشر تلك الاستثمارات في 30 دولة حول العالم من خلال محفظة تقدر قيمتها بنحو 41 مليار دولار (152 مليار درهم)، بحسب مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات التابع لشركة «مبادلة للاستثمار».

وقال الكعبي في حواره مع «الاتحاد»، إن استثمارات «مبادلة للاستثمار» في قطاع البترول والبتروكيماويات تلعب حالياً دوراً محفزاً لتطوير وتنمية منظومة العمل في قطاع النفط والغاز داخل الدولة، من خلال إعداد وتطوير الكوادر الوطنية والمساهمة في تعزيز الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد بدولة الإمارات، منوهاً بأن قطاع البترول والبتروكيماويات يعتبر أحد قطاعات الأعمال الأربعة الرئيسية في شركة «مبادلة»، وبما يمثل أكثر من 32% من إجمالي أصول الشركة.

وتتوزع استثمارات وأعمال شركة «مبادلة للاستثمار» ضمن أربعة قطاعات أعمال عالمية رئيسية، هي البترول والبتروكيماويات، والاستثمارات البديلة والبنية التحتية، وصناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا والصناعة والتعدين، فيما تنشط شركة «مبادلة للاستثمار» في 13 قطاع أعمال حول العالم، وتنتشر أعمالها في أكثر من 30 دولة، بهدف تحقيق القيمة إلى جانب العوائد المستدامة للجهة المساهمة وهي حكومة أبوظبي.

وتوقع الكعبي، رؤية المزيد من الفرص المهمة التي تتيح لـ«مبادلة للاستثمار» المساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 من خلال محفظة استثمارات عالمية تتضمن مزيجاً متكاملاً من شركات عريقة تعمل في مجال النفط والغاز ضمن قطاعات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات، مؤكداً أن قطاع البتروكيماويات يكتسب أهمية متزايدة ضمن محفظة الشركة الأم ويشهد نمواً متواصلاً يؤهله لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق العالمية متسارعة النمو.

وقال: «إن الحلول المستقبلية لاحتياجات الطاقة تشمل مزيجاً من الطاقة التقليدية متمثلة بالنفط والغاز والطاقة المتجددة»، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور البارز الذي تلعبه شركة «مبادلة» في مجال الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي، من خلال إنشائها وتطويرها لـشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التي أخذت على عاتقها تطوير مشاريع حيوية لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، سواءً في دولة الإمارات، أو في عددٍ من الدول حول العالم. ... المزيد
     
 

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