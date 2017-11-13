صور.. محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تحقق الاستفادة المثلى لموارد الطاقة

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في دعم قطاع النفط والغاز وتطوير إمكاناته وقدراته، بما يحقق الاستفادة المثلى لموارد الطاقة، وإرساء ركائز صلبة لاقتصاد قوي، يضمن مستقبلاً آمناً ومشرقاً لأجيال الغد.

وأشاد سموه بجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ودورها في ترسيخ مكانة الدولة في قطاع الطاقة على مستوى العالم، ومساهمتها الفعالة في دعم مسيرة التنمية والتقدم والازدهار، وسعيها الدائم للتطوير والتحديث من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة، وتوظيفها في عملياتها ونشاطاتها، مشيداً بالنهضة والتطور اللذين تحققهما القطاعات الحيوية كافة في دولة الإمارات.

جاء ذلك لدى افتتاح سموه، أمس، مركز الذكاء الاصطناعي «بانوراما» لإدارة العمليات التشغيلية في المقر الرئيس لشركة «أدنوك»، والذي يتيح رصد ومقارنة معدلات الأداء في العمليات التشغيلية بصورة مستمرة، وتحليل البيانات الضخمة باستخدام أحدث منصات وأجهزة الذكاء الاصطناعي، ما يوفر وسيلة فعالة تقدم معلومات دقيقة وفورية، تدعم وتسرع عملية اتخاذ القرار.

كما شهد سموه جانباً من «ملتقى أبوظبي الثاني للرؤساء التنفيذيين لشركات النفط والغاز والبتروكيماويات»، والذي انعقد أمس، في المقر الرئيس لشركة «أدنوك»، وجمع رؤساء أبرز شركات القطاع على المستويين الإقليمي والدولي لمناقشة المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة.