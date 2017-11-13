«إيرباص»: منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى 2500 طائرة جديدة

حسام عبد النبي (دبي)

ترتفع حركة النقل الجوي من وإلى منطقة الشرق الاوسط بنسبة 5.9% خلال العشرين عاما المقبلة بحسب توقعات شركة ايرباص العالمية والتي أكدت خلال مؤتمر صحفي عقدته على هامش المعرض أن شركات الطيران في منطقة الشرق الاوسط ستحتاج الى نحو 2500 طائرة جديدة خلال تلك الفترة لتلبية الطلب المتزايد على السفر.

وأكد فرانسوا أوك رئيس الانظمة في شركة أيرباص، وجود فرص نمو هائلة لقطاع الطيران في منطقة الشرق الاوسط لاسيما في ظل موقعها الجغرافي المتميز حيث يمكن الوصول الى 40% من تعداد سكان العالم حالياً عبر 4 ساعات طيران وبما يمثل 17% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، مشيراً إلى أن ما يدعم فرص النمو زيادة الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة الشرق الاوسط بنسبة 3.4% مقابل نمو بنسبة 2,8% للاقتصاد العالمي، فضلاً عن زيادة تعداد سكان المنطقة الى 450 مليون نسمة.

وقال إن السعة المقعدية تضاعفت 5 مرات في منطقة الشرق الاوسط منذ عام 1996 ما يؤشر الى أن فرص نمو قطاع الطيران في المنطقة سيكون أعلى من مناطق العالم المختلفة، منوهاً أنه فيما يخص قطاع الطيران في العالم فقد ساهم بنحو 2.7 تريليون دولار أميركي من الناتج المحلي الاجمالي العالمي ونقل 3.6 مليار مسافر الى جانب ايجاد 63 مليون وظيفة جديدة.

وعرضت إيرباص للدفاع والفضاء طائرتها من طراز C295 المزودة بنظم قتالية من نسخة ISR خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران.