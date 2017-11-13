«ستراتا» توقع اتفاقية لتأسيس أول مصنع لألياف الكربون بالدولة بقيمة 500 مليون دولار

فهد الأميري (دبي)

كشف خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة مبادلة للاستثمار بأبوظبي، بأن الشركة وقعت اتفاقية مع شركة «سولفاي» لتأسيس أول مصنع لألياف الكربون في مدينة العين بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار.

وأوضح أن «ألياف الكربون» يمثل 50% من هيئة طائرات الجيل الجديد، حيث إن الجسم الخارجي من هذه الطائرات مصنع من «الكربون فايبر»، وتعتبر «مبادلة» رابع شركة مصنعة لهذا النوع من الألياف أو المواد على مستوى العالم، وسيكون برنامجناً مخصصاً لطائرات بوينج 777 إكس الحديثة.

وأكد القبيسي لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في معرض دبي الدولي للطيران 2017:«تمكنّا خلال 10 أعوام من تأسيس شركتنا من اكتساب خبرة في مجال صناعة الطيران، كما اكتسبنا ثقة المصنعين العالميين عبر تجاربهم معنا، ما جعلنا قادرين على تطوير منتجاتنا، وأيضاً شجعنا على دخول مجالات أكثر تعقيداً وتتطلب تقنية أعلى، وتالياً توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات معهم لنصنع لهم أجزاء الطائرات مثل ذيل الطائرة الأفقي والعمودي لشركتي «بوينغ» و«إيرباص»، وأيضاً لدينا اتفاقيات لتصنيع أجزاء من محركات الطائرات مع شركة «رولز رويس» وهي من أكبر المحركات.

وأكد أن العمل على تنفيذ هذه المشاريع سيبدأ قريباً خلال الأشهر المقبلة، بعد رسو المشاريع وإنشاء المصانع المخصصة لهذا الغرض من الصناعات، موضحاً أنه تم الانتهاء من الدراسات لخاصة بإنشاء المصانع لأجزاء المحركات، وسنعلن خلال الربع الأول من العام المقبل تاريخ بداية العمل فيها.