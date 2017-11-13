كلارك: بدء تسلم طلبية «بوينج 777 اكس» في 2020

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن الشركة تبدأ تسلم أولى طائراتها من طراز بوينج 777 اكس خلال النصف الأول من العام 2020، ضمن الصفقة التي تقدمت بها الشركة في عام 2013 لشراء 150 طائرة من هذا الطراز بقيمة 65 مليار دولار، بالإضافة إلى حقوق شراء 50 طائرة أخرى.

وكشف كلارك، عن تخطيط طيران الإمارات لتسلم الطائرات الجديدة من طراز 777 اكس مزودة بنفس مقصورة الدرجة الأولى التي تم الكشف عنها أمس في معرض دبي للطيران، والتي تم إدخالها على طائرات 300-777 ئي ار.

ولفت إلى أن جميع الطائرات الجديدة التي سيتم تسلمها ضمن برنامج 777 ستكون مجهزة بالمقصورات الجديدة حتى انتهاء البرنامج، متوقعاً تسلم ما بين 8 إلى 9 طائرات خلال العام المقبل.

ورفض الإفصاح عن قيمة الاستثمارات التي خصصتها الشركة لتعديلات المقصورات الجديدة، لافتاً إلى أن العائد الذي يتوقع أن تحققه الشركة من المقصورات الجديدة وتلبية متطلبات الركاب يفوق بكثير حجم الاستثمار، مؤكداً أن هناك طلباً قوياً على الدرجة الأولى لطيران الإمارات، وتصل معدلات إشغال المقاعد على بعض الوجهات الأوروبية والصين إلى 100%.