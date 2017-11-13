«الاتحاد للطيران» تعرض أحدث مبتكراتها في القطاع

دبي (الاتحاد)
تعرض «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثلاث طائرات خلال نسخة هذا العام من المعرض العالمي الذي يقام كل عامين، تشمل طائرة من طراز إيرباص A380، و«منصة الاختبار» الطائرة طراز إيرباص A320، وطائرة تدريب طراز إمبراير فينوم 100E تابعة لكلية الاتحاد للطيران.
وقال بيتر بومجارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يسعدنا الترحيب بأصحاب السمو الشيوخ في زيارتهم الكريمة لطائراتنا المبتكرة خلال اليوم الافتتاحي لمعرض دبي للطيران. كما تفخر الاتحاد للطيران كذلك بتقديم تصاميمها المبتكرة على متن طائراتها طراز إيرباص A380، إضافةً إلى أحدث المبتكرات والتميز التقني على متن منصتنا الاختبارية الطائرة إيرباص A320، إلى جانب طيارينا المتدربين الإماراتيين من كلية الاتحاد للطيران الذين يمثل تفاعلهم مع الضيوف الزائرين مصدر فخر واعتزاز لنا».
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وعلى متن الطائرة، تولى أعضاء من فريق عمل «ائتلاف الاتحاد للطيران للتصاميم» الذين قاموا بدور محوري في تطوير تصاميم الطائرات الحائزة على الجوائز - بدءاً من المقاعد المتطورة على امتداد كافة درجات السفر وحتى مناطق المطبخ على متن الطائرة وصولاً إلى عملية الابتكار بأكملها - تعريف الضيوف الزائرين بالرؤى الملهمة التي استندت لها عملية تطوير المقصورات.
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كما تعرض الاتحاد للطيران طائرة من طراز إمبراير فينوم 100E تابعة لكلية الاتحاد للطيران. وتعدُّ كلية «الاتحاد للطيران» الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تتولى تقديم التدريب المبدئي على الطيران باستخدام طائرة نفاثة خفيفة للغاية، كما توفر أول برنامج لرخصة الطيار متعدد الطواقم يستخدم الطائرات النفاثة في التدريبات كافة.