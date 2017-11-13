قائد القوات الجوية يستقبل عدداً من ضيوف معرض دبي للطيران



تاريخ النشر: الإثنين 13 نوفمبر 2017 دبي (وام) استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، في مكتبه بمعرض دبي للطيران 2017، كلاً على حدة، الفريق طيار اينزو فيشياريلي رئيس أركان القوات الجوية الإيطالية، والفريق أول افندي بن بوانج قائد القوات الجوية الماليزية، والفريق نيفالدو لويز روسيو قائد القوات البرازيلية، والفريق جان سليوكا قائد القوات الجوية البولندية، وباناجيوس خامينوس وزير الدفاع اليوناني، والفريق هلموت شوتس قائد قيادة سلاح قوات سلاح الجو الألمانية، واللواء طيار نورلان اورما نتايف رئيس أركان القوات الجوية الكازاخية، والفريق مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك إبراهيم رئيس أركان القوى الجوية السودانية.وتم بحث أوجه التعاون الثنائي، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بين دولة الإمارات ودولهم الشقيقة والصديقة، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.