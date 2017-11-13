سيف بن زايد يزور معرض دبي للطيران

دبي (وام)

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، معرض دبي للطيران، حيث اطلع على عدد من أحدث الطائرات العسكرية والمدنية المعروضة.

وتوقف سموه، خلال جولته في ساحة المعرض بمطار آل مكتوم الدولي، عند العديد من منصات الشركات والجهات المحلية والأجنبية المشاركة في هذا الحدث العالمي.

واستمع من مسؤولي الأجنحة إلى شرح حول آخر تقنيات وأنظمة وبرامج الصناعات الجوية، المدنية منها والعسكرية، وأهم المبتكرات الجديدة التي توصلت إليها الشركات في مجال تصنيع الطائرات وتقنياتها الحديثة.

وتوقف سموه في جناحي «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، حيث وقف سموه على أحدث طائراتهما وتصاميمها الداخلية وأسطولهما الفاخر والخدمات الريادية التي تقدمها الناقلتان الوطنيتان للمسافرين ووسائل تأمين السلامة الجوية والتقنيات الذكية المستخدمة لديهما.

وقال سموه في تغريدة على تويتر: «فخورون بمعرض دبي للطيران وطائرة بأيادٍ إماراتية.. شكراً للأخ اللواء فارس محمد المزروعي والأخ اللواء طيار عبدالله السيد الهاشمي، على إسهاماتهم بتطوير الصناعة المحلية». رافق سموه في الجولة، العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.