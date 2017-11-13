محمد بن راشد يشهد توقيع «طيران الإمارات» اتفاقية شراء 40 «بوينج 787» بـ 55 مليار درهم

مصطفى عبد العظيم (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى جانبه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، مراسم التوقيع على اتفاقية شراء 40 طائرة بوينج «787 دريملاينر» لصالح شركة طيران الإمارات بقيمة 15.1 مليار دولار (55.4 مليار درهم).

وقع الاتفاقية «الالتزام» سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وكيفن ماكاليستر نائب الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في شركة «بوينج» الأميركية.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصفقة الجديدة التي ترفع عدد طائرات البوينج في أسطول طيران الإمارات إلى نحو 204 طائرات من مختلف الأجيال.

وأعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال التوقيع على الاتفاقية، على هامش معرض دبي الدولي للطيران في يومه الأول أن طيران الإمارات تبدأ في تسلم الطلبية الجديدة اعتبارا من عام 2022، حيث ستحل بعض هذه الطائرات محل طائرات قديمة ستخرج من الخدمة وذلك في إطار التحديث المستمر والمتجدد لأسطول الشركة الوطنية العملاقة.