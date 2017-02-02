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ترأس أعمال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي في أبوظبي

عبد الله بن زايد: روسيا شريك فاعل لتحقيق التنمية بالمنطقة
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تاريخ النشر: الخميس 02 فبراير 2017

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن جمهورية روسيا الاتحادية تعد شريكاً سياسياً واقتصادياً فاعلاً لتحقيق التنمية الشاملة ودعم استقرار المنطقة.

كما أكد سموه أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الجانبين العربي والروسي وتنميتها على كافة المستويات والأصعدة وتحقيق الأهداف الرامية إلى بناء شراكة حقيقية تخدم مصالح الجانبين.

وأشار سموه إلى أن تبني إيران خطابا وسياسة طائفية ودعمها جماعات متطرفة وإرهابية يجعل تدخلها أكثر خطورة على أمن واستقرار عالمنا العربي، الأمر الذي يعمق أكثر حالة عدم الاستقرار التي أسهمت في ظهور العنف والتطرف والإرهاب الخطير.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال ترؤسه أعمال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس في أبوظبي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في مستهل كلمته بمعالي سيرجي لافروف وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب وأعضاء الوفود المشاركة. ... المزيد
     
 

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