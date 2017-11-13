صور .. محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد في معرض دبي للطيران ويشهدان عرضاً جوياً

دبي (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في معرض دبي الدولي للطيران، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالحضور الدولي الكثيف في معرض دبي الدولي للطيران في دورته الـ 15، معرباً سموه عن ثقته بتحقيق هذا المعرض الدولي الذي تستضيفه دبي مرة كل عامين النجاح المنشود اقتصادياً وسياحياً وثقافياً، واعتبره سموه حدثاً عالمياً بامتياز بات من الفعاليات والأحداث الاقتصادية والسياحية المميزة في الدولة.

إلى ذلك، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى جانبيهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس، العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي الدولي للطيران في نسخته الـ 15، حيث شاهد سموهم استعراضات جوية رائعة قدمها في سماء موقع المعرض في مطار آل مكتوم الدولي فرسان الإمارات وطائرات من «طيران الإمارات» منها بوينج 777 التي يغطي هيكلها الخارجي شعار «عام 2018 عام زايد الخير» مع صورة معبرة لمؤسس دولتنا المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه.