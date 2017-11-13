محمد بن راشد يستقبل عدداً من الوفود المشاركة في «دبي للطيران»



تاريخ النشر: الإثنين 13 نوفمبر 2017 دبي (وام) التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال جولته في معرض دبي للطيران، أمس، مع عدد من مسؤولي الجهات والشركات المشاركة في المعرض، وتبادل معهم التحيات، وتمنى لهم سموه إقامة طيبة وسعيدة على أرض دولة الإمارات، وفي رحاب مدينة دبي، ودعاهم سموه إلى التعرف إلى معالم المرافق الحديثة والتراثية، وغيرها من المرافق الحديثة التي ترحب بزوارها والسياح من جميع دول العالم. حضر اللقاءات، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.