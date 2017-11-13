لماذا فشلت قطر في استضافة مؤتمر أممي لمكافحة الفساد؟



تاريخ النشر: الإثنين 13 نوفمبر 2017 القاهرة (مواقع إخبارية) فشلت قطر من جديد في الحصول على وضعية دولية داخل منظمات ومحافل الأمم المتحدة المختلفة، وذلك بعد رفض الدول أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال اجتماعهم الأخير بفيينا، طلبها باستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية المقرر عام 2023. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة من فينا لـ«اليوم السابع» إن ذلك جاء بعد أن تصدت مصر والسعودية والإمارات وعدد كبير من الدول للمحاولات المكثفة التي قامت بها قطر اليومين الماضيين من أجل اعتماد قرار يمنحها حق استضافة الدورة العاشرة للمؤتمر، الأمر الذي يؤكد أنها غير مؤهلة لاستضافة أحداث سياسية دولية رفيعة، لاسيما في ضوء ضلوعها في تمويل الإرهاب.