دبي (العربية.نت)

شرعت قناة العربية ابتداء من مساء أمس في عرض سلسلة وثائقية عن قطر تستمر حتى بعد غد الأربعاء، وتتضمن فيلمين الأول من 3 أجزاء، تحت عنوان «تاريخ قطر.. صراع على السلطة»، في حين يحمل الثاني عنوان «عش العمليات السرية».

ويتناول الفيلم الأول بأجزائه الثلاثة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 12 و13 و14 نوفمبر، الصراع على السلطة في قطر، لاسيما أن وصول الأمير السابق لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة إلى الحكم عبر انقلاب، لم تكن مفاجأة. فمعظم من سبقه وصلوا عبر الطريق نفسه. إلا أن الفارق، أن طموح حمد في الحكم تعدى قطر والخليج، وأضحى طموحه العالم العربي. وفي سبيل تحقيق حلمه هذا، سعى لتأسيس تحالفات جديدة ومتناقضة، وإعلاء أصوات متطرفة وإرهابية، وتفرغ لمهاجمة وتقويض جيرانه.

وسردت الحلقة الأولى من الفيلم تاريخ الصراع العائلي على السلطة، وكيف وظف حمد هذا التاريخ في إقصاء كل من وقف في طريقه. أما في الحلقة الثانية اليوم، فيُعرض سرد للقصة الصادمة لإطاحة الابن بوالده، وتفاصيل مخططه مع ساعده الأيمن حمد بن جاسم في تبني نظام جديد مثير للمشاكل. وفي الحلقة الثالثة غدا، تقارير مفصلة تلقي الضوء على تربع قطر على هرم إثارة القلاقل دولياً، والتحالف الانتهازي بين الحمدين، والموجة الإسلاموية الإقليمية، وهو التحالف الذي دفع جيران قطر إلى اتخاذ موقف نهائي.

وفي الفيلم الثاني الذي سيعرض الأربعاء 15 نوفمبر، فيتم تسليط الضوء على عش العمليات السرية التي تضطلع بها قطر، لاسيما أنها تلعب لعبة مزدوجة خطيرة. ويطرح الفيلم تساؤلات حول السر وراء سلوك قطر الغامض هذا، محاولاً طرح وتشريح الحقيقة.