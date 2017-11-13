تراجع المؤشر العام لبورصة قطر

الدوحة (مواقع إخبارية)

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس منخفضاً، بضغط هبوط 5 قطاعات، بالتزامن مع تحقيق 800 مليون ريال خسائر سوقية، وتقلص التداولات. فيما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.13% ليصل إلى النقطة 7875.63، ويخسر 9.87 نقطة، مقابل إغلاقه بجلسة الخميس الماضي.

وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية التعاملات 425.6 مليار ريال، مقابل 426.4 مليار ريال في تداولات الخميس الماضي بتراجع 0.2%؛ كما تصدر قطاع البضائع القطاعات المتراجعة بـ 0.89%، لانخفاض 5 أسهم على رأسها الرعاية بـ 4.84%. وانخفض الصناعة 0.44%، لهبوط 6 أسهم تصدرها الإسمنت الأكثر انخفاضاً بـ 5.91%. وتجاهل القطاع تصدر سهم التحويلية الارتفاعات بـ 6.32%؛ فيما هبط البنوك 0.13%، لتراجع 4 أسهم تقدمها دلالة بواقع 2.59%. وفي المقابل، ارتفع قطاعان، أولهما التأمين بـ 1%، لصعود سهم قطر للتأمين 1.64%؛ وزاد الاتصالات 0.80%، بدعم أساسي لارتفاع أوريدو وحيداً بـ 1.19%. كما تقلصت السيولة إلى 91.83 مليون ريال، مقابل 145.07 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما تراجعت الكميات إلى 3.02 مليون سهم، مقارنة بـ 5.32 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.