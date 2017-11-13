فيديو وصور.. 328 قتيلاً وأكثر من 2500 جريح وأضرار ضخمة بزلزال عنيف يهز حدود العراق وإيران

عواصم (وكالات)

ضرب زلزال بقوة 7,2 درجة أمس منطقة حلبجة الحدودية بين العراق وإيران. وذكرت وكالة الأنباء الكردية «روداو» أن المدن العراقية الكردية مثل حلبجة وأربيل ودهوك والسليمانية تأثرت بالزلزال، حيث أوقع 328 قتيلاً واكثر من 2500 جريح. وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن معظم المصابين من مدينة دربندخان التي تبعد 75 كيلومتراً إلى الشرق من السليمانية، حيث تحدث وزير الموارد عن انزلاق الجبل المجاور لسد دربندخان بما يهدد بإغراق العديد من القرى. وشعر سكان بغداد بالزلزال لنحو عشرين ثانية. فيما قال التلفزيون الإيراني إن 6 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم في وقت سابق وأصيب كثيرون في بلدة قصر شيرين، وأضاف «شعر بالزلزال سكان عدد من المناطق المتاخمة للعراق.. وتضررت ثماني قرى..خطوط المياه والكهرباء قطعت في بعض القرى والمدن بإقليم كرمانشاه، والسكان خرجوا إلى الشوارع خوفاً من الهزات الارتدادية، وأرسلت فرق إنقاذ لتلك المناطق».

كما تأثرت الكويت بالزلزال، وقالت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية إن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان البلاد بلغت قوتها بين 4 و5 درجات على مقياس ريختر، وهي توابع الزلزال الذي ضرب الحدود العراقية الإيرانية. كما شعر السكان في جنوب شرق تركيا أيضا بالزلزال، حيث أخلى السكان منازلهم في مدينة دياربكر، قبل أن يعودوا إليها.