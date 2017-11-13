العاهل الأردني: سنستمر بالدفاع عن القضايا العربية

جمال إبراهيم (عمّان)

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر، أمس، إن الأردن «سيستمر بالنهوض بدروه التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية». وأضاف في خطاب أمام البرلمان الأردني، أن في مقدمة هذه القضايا «القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وفي الشأن الداخلي الأردني، دعا الملك عبد الله حكومة بلاده إلى العمل على تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام المقبلة، بهدف استعادة زخم النمو، وتمكين الطبقة الوسطى وحماية الأسر ذات الدخل المتدني والمحدود.

وأكد ملك الأردن ضرورة أن تستمر الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى التركيز على تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية وصولا إلى هدف«حكومة لا ورقية».

وطالب الحكومة بتوخي الدقة والواقعية والشفافية في نهجها دون تراخ أو تردد، وأن تركز على التنفيذ الفاعل، قائلاً: «لن يقوم أحد بإيجاد الحلول لمشاكلنا إلا نحن أنفسنا».

ووجه الملك عبد الله في ختام خطابه التحية إلى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، معربا عن تقديره لتضحياتهم.