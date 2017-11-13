دمشق (وكالات)

سيطرت قوات مجلس دير الزور العسكري التابعة لقوات سورية الديمقراطية «قسد» على مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي بعد معارك مع تنظيم «داعش»، بينما تدور معارك كر وفر بين قوات النظام السوري و«داعش» في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق التي استعاد التنظيم السيطرة عليها. في حين قللت المعارضة السورية من الاتفاق الذي أعلن عنه بين موسكو وواشنطن بشأن تسوية الأزمة السورية.

وقال مصدر في مجلس دير الزور، إن قوات المجلس سيطرت بشكل كامل على مدينة البصيرة، وهي من كبريات مدن ريف دير الزور شرق نهر الفرات، وتقوم بتمشيط المدينة ونزع الألغام والعبوات الناسفة. وأضاف «سيطرت قواتنا أيضا على بلدة بريهة، وهي المقابلة لبلدة موحسن على الضفة المقابلة لنهر الفرات، وأصبحنا وجهاً لوجه مع قوات النظام، ويفصل بيننا نهر الفرات».

وأكد أن «قواتنا بعد السيطرة على مدينة البصيرة، سوف تتقدم باتجاه بلدة هجين التي تعتبر سابقا أهم معاقل جبهة النصرة، ومن ثم التقدم باتجاه بلدات عشيرة الشعيطات، وهي: غرانيج وأبو حمام ودرنج، وتعتبر أهم معاقل تنظيم داعش، ومنها إلى مدينة البوكمال».

من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بمقتل 26 مدنياً، بينهم 9 أطفال في قصف مدفعي وغارات جوية روسية استهدفت مخيمين للنازحين وقرى مكتظة بالفارين من المعارك في البوكمال.