انطلاق عملية لتعقب «داعش» في 9 مناطق جنوب بعقوبة

بغداد (الاتحاد، وكالات)

انطلقت في العراق أمس، عمليات تعقب خلايا «داعش» في تسع مناطق جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال بغداد.وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي أمس، إن «قطعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وبغطاء من قبل طيران الجيش، انطلقت في عملية عسكرية واسعة من محورين، لتعقب خلايا داعش في تسع مناطق جنوب ناحية بهرز».

وأضاف أن «العملية تأتي ضمن استراتيجية قيادة عمليات دجلة في تعقب خلايا داعش، والتفتيش عن المطلوبين، وتطمين الأهالي، بأننا سنعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي».

وفي الموصل بمحافظة نينوى أكد مصدر أمني، فرض حظر شامل للتجوال في حي السكر شرق المدينة.

وقال إن القوات المشتركة قامت بعمليات دهم وتفتيش واسعة بحثا عن مطلوبين للقضاء، مشيراً إلى مقتل عنصر عشائري وإصابة 3 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة، وضعت حديثاً في ناحية القيارة جنوب الموصل.