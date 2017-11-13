تهديد حوثي باستهداف الملاحة الدولية والسفن النفطية

عقيل الحلالي (صنعاء)

هدد المتمردون الحوثيون في اليمن والمدعومون من إيران، أمس، باستهداف «ناقلات النفط» في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يعبره يومياً قرابة أربعة ملايين برميل من النفط الخام.

وأذاعت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بياناً عن «القوات البحرية اليمنية» الموالية للانقلابيين الحوثيين وحلفائهم توعد باستهداف ناقلات النفط التي تعبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد البيان أن «بوارج وناقلات النفط التابعة» لدول التحالف العربي بقيادة السعودية «لن تكون في مأمن».وهذا التهديد هو الثالث خلال أقل من أسبوع لميليشيا الحوثي الانقلابية التي كشفت الاثنين الماضي عن امتلاكها منظومة صواريخ بحرية جديدة، قال مراقبون عسكريون، إنها إيرانية الصنع.

وجددت مقاتلات التحالف، أمس، غاراتها على تحركات لميليشيات الحوثي على سواحل الحديدة، وقصفت ثلاثة أهداف في بلدة الخوخة الساحلية جنوب المحافظة ثاني أهم موانئ البلاد، ويسيطر عليه الحوثيون منذ أكتوبر 2014.