لندن (أ ف ب)

أحيت فرقة «يو 2» الإيرلندية حفلاً مساء أمس الأول، في ساحة ترفلغار في لندن، زخر بالرسائل سياسية المضمون، وذلك عشية انعقاد حفل توزيع جوائز «ام . تي. في» الموسيقية الأوروبية، وأدت الفرقة مزيجاً من أغانيها الجديدة والقديمة، مثل «بيوتيفل داي».وتطرق زعيمها بونو إلى مواضيع شتى، سياسية واجتماعية وفنية، داعياً المشاركين إلى رفع اللافتات التي جلبوها معهم.

وقال للجمهور الذي فاز ببطاقات هذا الحفل إثر مسابقة من تنظيم مجموعة «ام. تي. في»، «يبدو أن الحضور يؤتي بثماره في نهاية المطاف، فهو يساهم في تحقيق الغاية المنشودة».

وعُرضت تصريحات لمارتن لوثر كينج على شاشة عملاقة، في حين تناول بونو موضوع المساواة بين الرجل والمرأة. وقامت الفرقة بإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الذي وقع في قاعة حفلات في مانشستر في مايو، من خلال استعراض أسماء القتلى الاثنين والعشرين، ورمى بونو علماً إيرلندياً للجمهور، مشيداً بلندن «عاصمة العالم»، على حد تعبيره. وكُرمت فرقة «يو 2» مساء أمس خلال حفل توزيع جوائز «ام تي في يوروب ميوزيك آووردز» بجائزة «الأيقونة العالمية» احتفاءً بمسيرتها الفنية الممتدة على أكثر من 40 عاماً، وتولت المغنية البريطانية ريتا أورا تقديم الحفل الذي أقيم للمرة الأولى في لندن منذ 1996.