«كلمات» تروي حكايات ذوي الاحتياجات الخاصة

الشارقة (الاتحاد)

نقلت دار كلمات عشاقها الصغار إلى مغامرة جديدة ومتفردة، ليعيشوها مع غيرهم من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مجموعة من الكتب، سردت قصص أطفال تخطوا جميع المعوقات رغم ما عانوا من صعوبات، ورسموا عناوين نجاحهم بإرادة وعزيمة وإصرار. وقدمت كلمات هذه المجموعة القصصية بأسلوب مشوق وممتع، يحفز خيال وقدرات الأطفال الذهنية والعقلية، ويدعوهم إلى التفكر بالقصة والبحث عن خفاياها المشوقة بأسلوب سهل، اعتمد بصورة أساسية على الرسومات.

ومن الإصدارات الجديدة

«سكون»، للكاتبة نهلة غندور، رسوم: آنا سنفليبو. تروي القصة حياة طفل صغير اسمه عامر يعاني التوحد، لتدور سلسلة من الأحداث حول رفضه للخروج، إلى أن يخرج مع أمه في يوم من الأيام فيودع أباه ويركب في السيارة مع إشراقة شمس نهار جديد، في إشارة إلى بداية التغيير.

«غيمة قطن» للكاتبة: نهلة غندور، رسوم: فرانسيسكا كوسانتي. تروي قصة صبي فريد لم تمنعه إعاقته الجسدية وكرسيه المتحرك من أن يحيا حياة مفعمة بالإثارة والمغامرات.

«أحب عالمي» للكاتبة: كفاح بو علي، رسوم: بتانيا زكارياس. تروي حكاية طفل أصم بأسلوب سهل يوضح لنا التناقض بين عالمه الساكن والعالم الخارجي الصاخب.