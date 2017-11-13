«قطار الملح والسكر» يتوّج بـ «التانيت الذهبي»

ساسي جبيل (تونس)

اختتمت فعاليات الدورة الـ 28 لأيام قرطاج السينمائية بتونس، مساء السبت الماضي، بالمسرح البلدي بالعاصمة تونس، وفاز الفيلم الروائي الموزمبيقي «قطار الملح والسكر» للمخرج البرازيلي «ليسينيو أزيفيدو» بالتانيت الذهبي للمسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، بالإضافة إلى جائزة أفضل صورة في الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية بتونس.

وتوّج بالتانيت الفضي للمسابقة ذاتها شريط «المتعلّمون» للمخرج «جون ترنغوف» من جنوب أفريقيا. وحاز فيلم «وليلي» للمخرج فوزي بن سعيدي من المغرب التانيت البرونزي.

وفي ما يتعلّق ببقية المسابقات، حصد الشريط التونسي «آية» للمخرجة مفيدة فضيلة جائزة التانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة، مقابل منح لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة جائزة التانيت الذهبي لفيلم كورو دي باكورو - «Koro du bakoro» للمخرج «سمبليس غانو هرمان» من بوركينا فاسو، وآلت جائزة التانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة لفيلم «جاكنسون» للمخرجين «ليندا ليلى دياتا» و«جون مارك بوتو» من النيجر.

ونالت تونس 9 جوائز في مختلف مسابقات المهرجان التي سجّلت حضور 10 أعمال من جملة 51 عملاً مشاركاً في مختلف المسابقات الأربع للمهرجان. وجاءت بقية جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة كالتالي: جائزة أفضل أداء رجالي أسندت للممثل عبد المنعم شويات من تونس عن دوره في فيلم «مصطفى زاد» لنضال شطا، وذهبت جائزة أفضل أداء نسائي أسندت «فيرو تشاندا بيا» عن فيلم «فيليسيتي» للمخرج آلان غوميس، أما جائزة أفضل سيناريو فكانت من نصيب فيلم «شرش» للمخرج التونسي وليد مطّار. وجائزة أفضل موسيقى لفيلم «فيليسيتي» لآلان غوميس من السينغال، وجائزة أفضل مونتاج لفيلم «طبيعة حال» للمخرج كريم موساوي من الجزائر.