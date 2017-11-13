أبوظبي تستضيف الطاولة المستديرة الثالثة لمبادرة «ريتش» العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مؤخراً، الطاولة المستديرة الثالثة لمبادرة «ريتش» العالمية التي يقودها متحف فيكتوريا وألبرت، ومقره لندن، بالشراكة مع مؤسسة بيري الخيرية.

وتأتي إقامة هذه المبادرة في سياق مهمة الدائرة لدعم ومساندة جهود حماية وصون التراث الثقافي الإنساني محلياً وعالمياً. وتهدف مبادرة «ريتش»، عبر حوارات الطاولة المستديرة، إلى طرح التحديات التي تواجه عملية إعادة إنتاج التراث الفني والثقافي، ومناقشة الفرص المتوفرة لدعم عمليات التخزين ونشر المعلومات وإعادة الإنتاج للأعمال الفنية والثقافية التراثية.

وتأتي استضافة أبوظبي لثالث حوارات الطاولة المستديرة، ضمن خمس جولات عالمية تم التخطيط لإقامتها حتى نهاية العام الجاري، في كل من الولايات المتحدة، وروسيا، ودولة الإمارات، والصين، والمملكة المتحدة. وتجمع الحوارات رواد الفكر والرأي في مجال التراث الثقافي. وتسعى مبادرة «ريتش» إلى تحقيق هدفين أساسيين، يتمثل الأول في تسليط الضوء على أفضل الممارسات من حول العالم فيما يتعلق بعمليات الإنتاج الرقمي والفعلي والتخزين ونشر المعلومات، وهو الهدف الذي يتم تحقيقه عبر دعوة متحدثين رئيسين إلى حوارات الطاولة المستديرة لمشاركة أفضل الخبرات الاحترافية، وإبراز التحديات والفرص المتعلقة بعمليات إعادة الإنتاج.

أما الهدف الثاني، فيتمثل في الاستفادة من المعلومات التي يتم جمعها من سلسلة الحوارات الخمسة، لصياغة ميثاق يتعلق بدور المتاحف والمؤسسات ذات العلاقة في عملية إعادة إنتاج أعمال الفنون الثقافية والتراثية، ومشاركة وتبني هذا الميثاق في المتاحف حول العالم. وتأمل مبادرة «ريتش» من خلال هذا الميثاق إلى تعزيز ودعم عمليات حفظ التراث الثقافي وتيسير عمليات إعادة الإنتاج.