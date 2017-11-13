أبوظبي تستضيف الطاولة المستديرة الثالثة لمبادرة «ريتش» العالمية

أبوظبي (الاتحاد)
نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مؤخراً، الطاولة المستديرة الثالثة لمبادرة «ريتش» العالمية التي يقودها متحف فيكتوريا وألبرت، ومقره لندن، بالشراكة مع مؤسسة بيري الخيرية.
وتأتي إقامة هذه المبادرة في سياق مهمة الدائرة لدعم ومساندة جهود حماية وصون التراث الثقافي الإنساني محلياً وعالمياً. وتهدف مبادرة «ريتش»، عبر حوارات الطاولة المستديرة، إلى طرح التحديات التي تواجه عملية إعادة إنتاج التراث الفني والثقافي، ومناقشة الفرص المتوفرة لدعم عمليات التخزين ونشر المعلومات وإعادة الإنتاج للأعمال الفنية والثقافية التراثية.
|
أما الهدف الثاني، فيتمثل في الاستفادة من المعلومات التي يتم جمعها من سلسلة الحوارات الخمسة، لصياغة ميثاق يتعلق بدور المتاحف والمؤسسات ذات العلاقة في عملية إعادة إنتاج أعمال الفنون الثقافية والتراثية، ومشاركة وتبني هذا الميثاق في المتاحف حول العالم. وتأمل مبادرة «ريتش» من خلال هذا الميثاق إلى تعزيز ودعم عمليات حفظ التراث الثقافي وتيسير عمليات إعادة الإنتاج.
|