«أخبار الساعة»: الإمارات تساهم في رسم مستقبل العالم

أبوظبي (وام)

قالت نشرة «أخبار الساعة»: إن دولة الإمارات تواصل إضافة المزيد من النجاحات إلى قائمة إنجازاتها التنموية، بما لا يدع مجالاً للشك في أنها ماضية من دون توقف إلى مبتغاها وعازمة على مواصلة السير على طريق الازدهار والتنمية والارتقاء بين الأمم الأكثر تقدما في العالم ومنافسة هذه الدول في احتلال المراتب الأولى في مؤشرات التنمية الشاملة، وصولاً إلى التربع على قمة الترتيب العالمي في مختلف الجوانب التنموية بحلول عام 2021 تحقيقاً لرؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإدراكاً لطموح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قائد مرحلة التمكين.

وتحت عنوان «ترسيخ المكانة الريادية»، أضافت أنه وفي طريقها نحو إدراك تلك الغاية وهذا الطموح تتعدد المحطات الناصعة التي تمثل كل منها إنجازاً ومعلماً من معالم التنمية على أرض هذا الوطن، وفي هذا الإطار جاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع «دبي هاربور» الاقتصادي السياحي التطويري المتكامل مؤخراً الذي يعتبر أحد أهم المشاريع التنموية ذات الطابع السياحي ليس في الإمارات فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً، وأن صداه يجتاز هذا النطاق ليصل إلى النطاق العالمي.

وأوضحت النشرة، الصادرة أمس عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن مشروع «دبي هاربور» يشكل أيقونة اقتصادية وسياحية جديدة تضاف إلى المعالم السياحة التي تزخر بها الإمارات، التي تسهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأشارت إلى أن هذا المشروع على الرغم من أنه يعتبر سياحياً بالدرجة الأولى، فإنه ينطوي على عائدات وآثار إيجابية وقيمة مضافة تستفيد منها القطاعات الاقتصادية كافة؛ نظراً إلى أنه يعتبر من المشروعات ذات التشابكات الكبيرة مع العديد من الأنشطة الاقتصادية بداية من النشاط السياحي ذاته، مروراً بأنشطة الطيران المدني وتجارة التجزئة والتطوير العقاري والعمراني، وصولاً إلى البنية التحتية على اتساعها، هذا إلى جانب ما ينطوي عليه من توليد فرص عمل ودخول جديدة تستفيد منها شريحة عريضة من الأيدي العاملة، كما أنه يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي الكلي، ويساهم في ترسيخ مكانة الإمارات وصورتها الرائدة في العالم.

وذكرت أن توقيت إطلاق «دبي هاربور» له دلالات مهمة فاستقبال الإمارات للعام الجديد 2017 بهذا المشروع يؤكد أنها قادرة على مواصلة الإنفاق على المشروعات الكبرى على الرغم من كل ما يموج به العالم من أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية غير ملائمة، وأنها تمتلك من القدرات الذاتية ما يمكنها من التغلب على كل تلك التحديات من دون مشكلات تذكر، وهذا ما أوضحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله «بدأنا العام بمشروع ضخم لنرسل رسالة واضحة بأننا متفائلون اقتصادياً بالعام الجديد، وواثقون بقدراتنا وبخططنا وبكوادرنا».

وأضافت أن الحجم الكبير للمشروع يؤكد هذا المعنى فمن أبرز مكوناته مرفأ اليخوت الذي سيكون الأكبر على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتسع لـ 1400 يخت، إضافة إلى ميناء مجهز لاستقبال السفن السياحية الضخمة مدعوم بمبنى متكامل الخدمات لاستقبال الركاب بطاقة استيعابية 6000 راكب ووجهة تسوق فريدة ومركز للفعاليات ومنشآت فندقية وخدمية متنوعة ومبان سكنية ومكتبية راقية إضافة إلى «دبي لايت هاوس»، التي ستشكل بتصميمها المستقبلي أحد أهم وأجمل معالم المشروع.

وقالت «أخبار الساعة»، في ختام مقالها الافتتاحي: إن كانت دولة الإمارات قد أصبحت شريكاً في رسم مستقبل السياحة العالمية بمثل هذا المشروع وغيره من المشروعات السابقة، فإنها أصبحت واحدة من الدول ذات الإسهام الجوهري في رسم مستقبل العالم أيضاً، وذلك من خلال تنفيذها مشروعات استثنائية وكبيرة على مدار العقود الماضية في قطاعات الطاقة المتجددة والفضاء والصناعة التحويلية والابتكار والقطاع العقاري وتجارة التجزئة وغيرها.