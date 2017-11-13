«الاتحادية للتنافسية والإحصاء» تنظم رحلة ميدانية للمتحف ريم الهاشمي: «اللوفر أبوظبي» يمد جسور التواصل بين الثقافات



تاريخ النشر: الإثنين 13 نوفمبر 2017 أبوظبي (وام) نظمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، رحلة ميدانية إلى متحف اللوفر أبوظبي، وذلك بمشاركة موظفي الهيئة. وشارك في الزيارة موظفو الهيئة من كل الأقسام والقطاعات البالغ عددهم 60 موظفاً يتقدمهم عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، «لم تكن العلاقات بين الدول والشعوب قائمة على السياسة أو المصالح الاقتصادية فقط فهنالك أبعاد أخرى تستطيع أن تتبادل من خلالها الدول المفاهيم الثقافية، وتشارك في تحسين تلك العلاقات بينها مثل الفن والثقافة وهما محوران مهمان من محاور القوة الناعمة التي تلعب دوراً كبيراً في دعم التنافسية العالمية من خلال الارتقاء بالتجربة الثقافية التي توفرها الدولة لكل المواطنين والمقيمين والزوار». وأضافت معاليها:« متحف اللوفر أبوظبي يجسد اليوم هذه القوة، والتي سنواصل من خلالها مد جسور التواصل بين الدول والشعوب والثقافات، ودعم مسيرة الدولة، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، ولتصبح الإمارات من أفضل الدول في العالم في كل المجالات». من جانبها قالت سمية الحكيم، مديرة إدارة التواصل الحكومي في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نحن في «الهيئة» نعتبر الفن والثقافة من إحدى أهم مكونات دعم التنافسية العالمية، وعليه فمن الطبيعي أن تكون الهيئة وفريق عملها ضمن طليعة الجهات الحكومية التي تزور متحف اللوفر أبوظبي وتتعرف على هذا الصرح الحضاري الشامخ.