اللوفر جاك لانغ: محمد بن زايد يمتلك نظرة استراتيجية ثاقبة بعيدة المدى

حوار - بسام عبد السميع

أكد معالي جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي ووزير الثقافة الفرنسي الأسبق، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يمتلك نظرة استراتيجية بعيدة المدى قائلاً «إن قرار سموه بإنشاء متحف اللوفر قبل عشر سنوات هو قرار جريء، ويدل على نظرة استراتيجية ثاقبة بعيدة المدى».

وأضاف لانغ في حوار مع «الاتحاد» أمس في أبوظبي «إن الإمارات صارت مثالاً عالمياً يحتذى بما توفره من مقومات الحياة الكريمة لكل المقيمين على أرضها، وبما فيها من تقدم وتطور في التعليم والخدمات الصحية والبيئة الاقتصاد، والسياسة الخارجية، والأمن والأمان، وهو ما يؤكد حكمة القيادة الإماراتية».

وأضاف «إن متحف اللوفر أبوظبي يشكل إحدى ثمار حكمة ونهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في التعايش والعطاء للإنسانية»، مشيراً إلى أن أبناء زايد يسيرون على خطى ودروب زايد بتحقيق نهج زايد في التسامح واحترام الأديان والحقوق والحريات.

وأفاد لانغ، بأن الإمارات أصبحت نموذجاً يشار إليه بالبنان في كل المحافل الدولية، حيث تجسد الإمارات نموذجاً فريداً في التعايش ونشر قيم التسامح، معرباً عن فخره بمشاركته في افتتاح اللوفر أبوظبي وبأنه عاش هذه اللحظة الفارقة في تاريخ المنطقة والعالم على المستوى الثقافي والحضاري.