روسيا واحتواء التحدي الكوري الشمالي

في خضم هذه الأزمة المتفاقمة حول البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، أصبحت القضية مثار اهتمام كل من روسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة. وكل هذه الدول ترغب في تقويض الطموحات النووية لبيونج يانج؛ ولذا فإن عليها أن تعمل معاً لبلوغ هذا الهدف.
ولكن، عندما اجتمع الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا- الهادي «آبيك» في فيتنام، قال خبراء روس، إن بوتين ربما يكون قد جاء إلى الاجتماع بأذنين مفتوحتين وبتوقعات لا تزيد على الصفر بتحقيق تغير في الموقف أو تفاهم بين الطرفين حول الموضوع.
وإذا واصل ترامب قرع طبول التصعيد لفرض المزيد من العقوبات على بيونج يانج، فإن من المؤكد أن بوتين سيرفض أي اقتراح قد تتقدم به الولايات المتحدة في هذا الشأن، وفقاً لما يراه خبراء ومحللون. وقد عمد الرئيس ترامب للتلميح بتبني الحلول الدبلوماسية خلال هذا الأسبوع، إلا أنه لا يبدو أن الكرملين مستعد للاقتناع بمثل هذا الخط في غياب أي اعتراف صريح بأن ذلك يمثل فشلاً في سياسة الولايات المتحدة السابقة.
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ومن المعروف أن لروسيا حدوداً مشتركة مع كوريا الشمالية، وهي تستفيد من علاقاتها السياسية الطيبة مع بيونج يانج هذه الأيام بأكثر من الصين التي تعدّ شريكتها التجارية الكبرى. ونتيجة لذلك، بات بإمكان موسكو أن تتولى خطة للوساطة بين واشنطن وبيونج يانج. إلا أن تغريدات ترامب الموجهة ضد كوريا الشمالية والمقترنة بالتلويح باحتمال تدخل عسكري أميركي غير مسبوق في المنطقة، ألقى بظلالة على التوقعات الدبلوماسية، وخلق جواً وصفه المحللون الروس بأنه تصور خطير لحرب وشيكة لا يمكن تجنبها.
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