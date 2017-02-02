استئناف أبوظبي: السجن ثلاثة أعوام والإبعاد لمدان بالانتماء إلى تنظيم إرهابي

علي العمودي (أبوظبي)

نظرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها أمس، في 12 قضية أمنية أصدرت أحكاماً في ثلاث منها، وأرجأت النظر في أخرى. وقضت بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بحق ع.ح.أ.ع.ا (جزر القمر) وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، بعد أن أدانته بالانتماء لتنظيم إرهابي، كما أمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة المضبوطة. كما قضت بتغريمه 1000 درهم ومصادرة المضبوطات، وإلزامه بدفع المصاريف القضائية المقررة.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة عام بحق خ.ع.ح.ت (إماراتي الجنسية 22 عاما) وإلزامه بالمصروفات القضائية بعد ثبوت التهمة المسندة إليه بالانضمام لتنظيم سري إرهابي. وراعت المحكمة في حكمها المخفف صغر سنه وقيامه بتسليم نفسه وتراجعه عن الفكر المتطرف لذلك التنظيم الإرهابي.

وحكمت المحكمة حضورياً بسجن س. س. أ. م. مصري الجنسية لمدة ثلاث سنوات، ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة المستعملة في الجريمة، وإلزامه بالمصروفات القضائية المقررة، وذلك بعد أدانته بالانتماء للتنظيم السري المحظور.

استهلت المحكمة جلستها بالاستماع لأمر الإحالة في قضية جديدة تتهم فيها نيابة أمن الدولة (ع.م.ر.م.أ) (إماراتي - 47 سنة - موقوف)، بأنه بتاريخ سابق على 19-11-2015 وفي بدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه أنشأ وأدار صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونشر عليها معلومات تروّج لفكر تنظيم داعش الإرهابي على النحو المبين بالتحقيقات، ونشر المتهم معلومات على صفحته بقصد الإضرار بسمعة الدولة، ذكر بها أن سلطات إحدى الدول الخليجية الشقيقة تقتل المسلمين في سوريا والعراق واليمن ومصر وليبيا وأن لديها مرتزقة تنفق عليها المليارات، والتي من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا للخطر بإساءة العلاقات بين دولة الإمارات وشقيقاتها من الدول الخليجية على النحو المبين بالتحقيقات.