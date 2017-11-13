محمد بن زايد يقلد توبي كوسغروف «وسام الاستقلال»

أبوظبي (وام)

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الدكتور توبي كوسغروف الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك وسام الاستقلال من الدرجة الأولى تقديراً للجهود التي بذلها في دعم القطاع الصحي في الدولة وتأسيس مستشفى كليفلاند أبوظبي.

وقلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور توبي كوسغروف الوسام، حيث أعرب سموه - خلال استقباله أمس في قصر الشاطئ - عن خالص شكره وتقديره له على ما أبداه من جهود وتعاون بناء في تأسيس مستشفى كليفلاند أبوظبي منذ أن كان فكرة، وتطورت بفضل جهوده، وجهود طاقم العمل معه، وأصبح أحد المستشفيات العالمية المتقدمة في المنطقة.

حضر مراسم تقليد الوسام، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الدكتور توبي كوسغروف الأحاديث حول رؤية القيادة الحكيمة للارتقاء بالخدمات العلاجية في الدولة وأهمية الاستفادة من تجارب الآخرين والتعاون من أجل إقامة الشراكات والمشاريع الناجحة التي يعود نفعها إلى الجميع، معرباً سموه عن أمنياته للدكتور كوسغروف بالنجاح والتوفيق في مهام عمله.

‏من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك عن شكره وتقديره ‏لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ‏على هذا التكريم، ‏مشيداً بحرص دولة الإمارات ‏وسعيها لتطوير القطاع الصحي إلى أفضل المستويات.حضر مراسم تقليد الوسام، معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ووليد المقرب المهيري رئيس مجلس الإدارة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.