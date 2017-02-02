«النقل المتكامل»: تركيب 30 لوحة إلكترونية إرشادية في شوارع أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل أمس عن تركيب وتشغيل 30 لوحة إرشادية إلكترونية متغيرة من إجمالي 41 لوحة بتكلفة إجمالية للمشروع قاربت 70 مليون درهم، تشمل تركيب اللوحات والأجهزة الميدانية الأخرى وربطها بنظام التحكم المركزي، إضافة إلى مهام التشغيل والصيانة لمدة ثلاث سنوات.

وصرح المهندس صلاح المرزوقي مدير إدارة أنظمة النقل الذكية المتكاملة بأن مشروع اللوحات الإرشادية يأتي ضمن استراتيجية مركز النقل المتكامل، ومساعيه إلى تحقيق التكامل بين كافة أنظمة وسائل النقل المتعددة لتلبية احتياجات السلامة والكفاءة والانسيابية في حركة التنقل، مؤكداً إن المركز ملتزم بتأمين المزيد من السلامة المرورية، وحريص على الاستمرار في تطوير منظومة شبكة النقل.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن تركيب عدد من اللوحات الإلكترونية المتغيرة للإرشاد المروري وعدد من الأجهزة الأخرى (مجسات، كاميرات، محطات استشعار بحالة الطقس) داخل جزيرة أبوظبي، وعلى المحاور الرئيسية المؤدية إلى الجزيرة، حيث تم اختيار مواقع هذه اللوحات بعناية ووفقاً لدراسة تفصيلية تستند إلى معايير دولية لضمان الاستفادة القصوى منها، مثل مواقع الحوادث المتكررة والمواقع التي تتوفر فيها خيارات طرق بديلة وقبل مخارج الطرق.

وتتكون هذه اللوحات الإلكترونية من شاشات عرض عالية الدقة ومتعددة الألوان وبأحجام تتناسب مع سرعة الطريق وعدد المسارات يتم تركيبها على منصات وأعمدة مناسبة لتسهيل أعمال التنظيف والصيانة دون الحاجة لإغلاق الطريق.

وتستخدم اللوحات لعرض وتوفير معلومات إرشادية لمستخدمي الطرق أهمها: التوعية بأماكن الحوادث ومناطق أعمال الطرق والتحويلات المرورية والزمن المتوقع للوصول إلى بعض من الوجهات الأساسية في المدينة، بالإضافة إلى توجيه رسائل توعية إلى مستخدمي الطريق (كالالتزام بالسرعة وربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف وترك مسافة أمان والإشارة إلى أماكن المدارس وغيرها).