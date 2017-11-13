«الفاروق 212» بطل الشراعية 60 قدماً

دبي (الاتحاد)

توج القارب «الفاروق 212»، بقيادة النوخذة أحمد راشد بن جمعة السويدي، بطلاً لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس الأول في الواجهة البحرية لدبي.

وجاء ثانياً «الحظاي 7» بقيادة النوخذة سعيد محمد سعيد الطاير، وحل ثالثاً «العاصفة 99» بقيادة النوخذة عمر عبد الله المرزوقي.

وجرى عقب نهاية السباق، وعلى منصة الأبطال في مقر النادي، تتويج أصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق السفن: الفاروق 212 (الأول) والحظاي 7 (الثاني) والعاصفة 99 (الثالث) واليازي 165 (الرابع) وبن غازي (الخامس).

وأشاد علي ناصر بالحبالة، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بالنجاح الفني والتنظيمي الذي شهده السباق، وأضاف: الحدث جاء مشاركة من أسرة الرياضات البحرية في تحدي دبي للياقة البدنية 30×30، حيث شارك في الحدث ما لا يقل عن 2000 شخص على متن 108 سفن أبحرت من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية في الميناء السياحي.

وأثنى بالحبالة على الدور المهم للجنة المنظمة وجهود هزيم القمزي مشرف عام السباق، وكل اللجان التحكيمية العاملة، وقبل ذلك كله التعاون اللافت والمقدر من النواخذة والبحارة والأطقم المشاركة على متن السفن، والمتمثل في التعاون والالتزام التام بالتوجيهات فيما يتعلق بالالتزام بالوقوف بين عوامات خط البداية، الأمر الذي أسهم في هذا النجاح.