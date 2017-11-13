الصباغ يفوز بسباق فردي شباب الدراجات

عماد النمر (الشارقة)

حقق دراج النصر حارب محمد الصباغ المركز الأول لدوري النقاط لفئة الشباب، الذي اختتم به اتحاد الدراجات منافسات جميع الفئات خلال الأسبوع الماضي، وذلك بمشاركة 30 دراجا من مختلف أندية الدولة ولمسافة 75 كلم.

وحفل السباق بالقوة والندية بين الدراجين طوال الدورات، وحل في المركزين الثاني والثالث ثنائي نادي شباب الأهلي نواف البلوشي وعلي مرداس، ويعتبر السباق تجربة قوية للاعبي المنتخب الوطني للشباب الذين شاركوا مع أنديتهم في إطار استعداداتهم للمشاركة في البطولة العربية للطريق التي ستقام في مصر اعتبارا من 25 نوفمبر الجاري..

وقام عبد الكريم الزرعوني رئيس اللحنة الفنية ونواف عبد العزيز جكة الأمين العام المساعد وسالم عتيق الكتبي رئيس لجنة الحكام بتتويج الفائزين، مشيدين بمستوى اللاعبين وبهيئة تحكيم السباق بقيادة سيف سرور الشرقي. كما قدموا الشكر لشرطة وإسعاف الشارقة لدورهم المتميز في تأمين السباق والمتسابقين. على جانب آخر، تعقد اللجنة المنظمة لسباق اليوم الوطني الذي يقام في الأول من ديسمبر في دبي برعاية ودعم دبي للعقارات اجتماعا في الرابعة والنصف عصر اليوم بمقر الاتحاد بالشارقة بحضور فريق العمل بالاتحاد وذلك لوضع الترتيبات الفتية والتنظيمية والإعلامية الخاصة بالسباق الذي سيقام وسط احتفالية جماهيرية ورياضية وتراثية تتناسب مع قيمة الحدث.